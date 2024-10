Zurück in der Schweiz: Ireland trainiert neu Ajoie

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Er brüllt neu an der Bande des HC Ajoie Greg Ireland. KEYSTONE/Peter Schneider

Der HC Ajoie verpflichtet Greg Ireland als neuen Cheftrainer und rüstet ihn mit einem Vertrag bis zum Ende der aktuellen Saison in der National League aus.

Der 59-jährige Kanadier folgt beim abgeschlagenen Liga-Schlusslicht auf den entlassenen Christian Wohlwend.

Ireland wirkte in der Schweiz schon beim HC Lugano.

Auf Greg Ireland wartet bei den Jurassiern ein beinharter Job, um den ihn kaum jemand beneiden dürfte. Ajoie ist trotz gesteigerten Ambitionen weiter das Sorgenkind der National League. 9 Punkte aus den ersten 17 Saisonspielen – und schon 9 Punkte Rückstand auf das nächst schlechtere Team (Genf an Position 13) – sind die dürftige Ausbeute.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nur 4 Punkte aus 13 Spielen Wohlwend bei Ajoie entlassen 21.10.2024 Mit Audio

Vorgänger Christian Wohlwend hat deshalb nach 13 Partien zu Beginn der Vorwoche das Vertrauen als Chef an der Bande verloren. Seither überbrückte Sportchef Julien Vauclair und konnte mit dem verunsicherten Team immerhin zwei Siege einfahren.

Das Gespann Vauclair–Ireland lebt neu auf

Ireland ist kein Unbekannter in der hiesigen Liga: Der heute 59-jährige Kanadier dirigierte von 2017 bis 2019 den HC Lugano. In seinem ersten Amtsjahr führte er die «Bianconeri» in den Playoff-Halbfinal. Nach zweieinhalb Saisons und dem Aus im Viertelfinal gegen Zug folgte Irelands persönliches Aus im Tessin.

Der Nordamerikaner ist aus dieser Zeit im südlichen Teil der Schweiz ein Weggefährte von Ajoies heutigem Sportchef. Vauclair war hochgehandelter Verteidiger in Irelands Team und lockte seinen einstigen Trainer nun als Nothelfer nach Pruntrut.

Zuletzt wirkte Irland in Bozen, ebenso als Nationaltrainer Italiens und arbeitete hinterher beim chinesischen KHL-Klub, den Kunlun Red Star.

Auf dem Eis kommt zudem ein NHL-Haudegen

Weiter gab der HC Ajoie die Verpflichtung von Pierre-Edouard Bellemare bekannt. Der 39-jährige Stürmer kommt mit der Erfahrung von über 700 NHL-Spielen. Zuletzt stand der französische Center bei den Seattle Kraken unter Vertrag und sammelte dort in der vergangenen Saison in 40 Partien 7 Skorerpunkte.