Legende: Ein Zuger durch und durch Raphael Diaz. Freshfocus

Der Wechsel von Raphael Diaz zu Fribourg-Gottéron ist offiziell. Nachdem sein Abgang aus Zug bereits Anfang Dezember kommuniziert worden war, wurde seither über Freiburg als Nachfolge-Klub spekuliert. Nun haben die Saanestädter den Zuzug in einer Mitteilung bestätigt.

Diaz, der aktuelle Captain von Leader Zug und der Schweizer Nationalmannschaft, wechselt mit einem Vertrag über 4 Jahre zu Gottéron. Beim EVZ hätte der 35-jährige Verteidiger offenbar keinen Kontrakt zu ähnlichen Bedingungen wie in Freiburg mehr erhalten.

Diaz stand in der Schweiz bislang ausschliesslich für die Zuger im Einsatz. Zwischen 2011 und 2015 brachte er es für die Montreal Canadiens, Vancouver Canucks, Calgary Flames und New York Rangers auf über 200 Einsätze in der NHL.

Gunderson, Jobin und Marchon bleiben

Neben der Verpflichtung des Zuger Routiniers vermeldete Gottéron zudem die Vertragsverlängerungen mit Ryan Gunderson, Gaëtan Jobin und Nathan Marchon. Der 36-jährige Amerikaner Gunderson bleibt Fribourg bis zum Ende der Saison 2021/22 erhalten, Jobin und Marchand verlängerten ihre Verträge jeweils um zwei Jahre bis Ende 2022/2023.