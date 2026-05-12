Die Rapperswil-Jona Lakers arbeiten während der Eishockey-Pause auf der Baustelle – für eine neue Kabine.

Während sich die meisten Spieler der National-League-Teams schon in die Ferien verabschiedet haben, wird bei den Rapperswil-Jona Lakers weiterhin fleissig gearbeitet. Allerdings nicht auf dem Eis, sondern auf der Baustelle. Die Spieler des St. Galler Klubs helfen nämlich bei den Umbau-Arbeiten in der Arena mit, bei welchen eine neue Garderobe entstehen soll.

Treibende Kraft dahinter ist Goalie Melvin Nyffeler. Stolz erzählt er, was bereits passiert ist: «Wir haben die alte Kabine geräumt und einige Wände herausgespitzt. Nun sind wir dran, die letzten Resten wegzuräumen, um dann ein schönes Fundament zu legen.»

Nicht nur für die Spieler gut

Der Umbau soll aber nicht nur den Spielern helfen, sondern führt auch zu mehr Platz für Teile des Staffs. So sagt Nyffeler, dass auch die Coaches und die Physiotherapeuten neue Räumlichkeiten erhalten. Und vor allem: «Unser Materialwart hat dann endlich mehr als 12 Quadratmeter, um zu arbeiten.»

Unterstützt werden die Lakers-Akteure bei den Bauarbeiten natürlich von erfahrenem Personal. Bis Mitte August dauern die Arbeiten noch, dann sollen die Spieler pünktlich zum Saisonstart in ihre neuen Räumlichkeiten einziehen.

Wie die neue Garderobe am Ende aussehen soll und warum es laut Nyffeler gut ist, dass auch die Neuzugänge gleich mit anpacken, sehen Sie im Video oben.