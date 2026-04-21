Die Berner nehmen nach einer enttäuschenden Saison einige Wechsel vor – auch auf der Trainerbank.

Legende: Waren 2 langjährige Leistung beim SCB Ramon Untersander (links) und Joël Vermin. Freshfocus/Mike Wiss

«Wir haben unsere Ziele in der vergangenen Saison klar verfehlt und sind uns bewusst, dass Korrekturen nötig sind. Nun haben wir erste Änderungen vorgenommen – weitere werden noch folgen», erklärt SCB-Sportdirektor Martin Plüss in einer Medienmitteilung.

Eine erste Rochade betrifft die Trainerposition. Heinz Ehlers wird in der kommenden Saison nicht mehr als Headcoach tätig sein. Sein Nachfolger wird spätestens Mitte Mai kommuniziert. Patrick Schöb und Pavel Rosa bleiben als Assistant Coaches an der Bande.

Mitchell kommt

Weiter werden u.a. die auslaufenden Verträge von Aleksandr Iakovenko, Andri Henauer, Victor Ejdsell und Mike Sgarbossa nicht verlängert. Zudem müssen Ramon Untersander, Joël Vermin und Hardy Häman Aktell die Berner trotz laufenden Verträgen verlassen.

Neu in die Bundesstadt wechselt mit Ian Mitchell ein kanadischer Verteidiger. Der 27- Jährige kommt aus der Organisation der Tampa Bay Lightning für 2 Saisons zum SCB. In der laufenden Saison bestritt er bisher 60 Spiele in der AHL und erzielte dabei 27 Skorerpunkte (4 Tore, 23 Assists).