ZSC Lions gegen Kloten in den Viertelfinals – eine klare Sache? Sollte man meinen. Doch in der Quali zeigte sich der Underdog aufmüpfig.

Legende: Aufgepasst im Shootout Gegen die Klotener verlor ZSC-Keeper Simon Hrubec beide Penaltyschiessen. Keystone/Patrick B. Krämer

Die Ausgangslage

Die Favoritenrolle ist klar verteilt: Auf der einen Seite der amtierende Meister, der sich vor knapp einem Monat auch erstmals die Krone in der Champions Hockey League aufgesetzt hat. Und auf der anderen Seite Kloten, welches sich erst nach 2 Play-In-Runden das Playoff-Ticket sichern konnte und erstmals seit 2016 (!) wieder einmal die Viertelfinals erreicht hat. Kurzum: Eine Halbfinal-Qualifikation der «Flieger» wäre eine mittlere Sensation.

Was spricht in den Viertelfinals der National-League-Playoffs überhaupt für Kloten? Die Zürcher Unterländer sind dank der Play-Ins schon voll im Playoff-Modus, während der ZSC nach einer fast zweiwöchigen Spielpause erst wieder den Rhythmus finden muss. Zudem konnten die Zürcher Unterländer 2 der 4 Quali-Duelle gegen die «Löwen» für sich entscheiden. Und: Die Lions liessen zuletzt in der Liga etwas die Zügel schleifen und mussten am Ende noch froh um Platz 2 sein.

Die bisherigen Saisonduelle

18.10.24: EHC Kloten - ZSC Lions 3:2 n.P.

EHC Kloten - ZSC Lions 29.11.24: ZSC Lions – EHC Kloten 4:1

ZSC Lions – EHC Kloten 07.01.25: EHC Kloten – ZSC Lions 5:4 n.P.

EHC Kloten – ZSC Lions 01.03.25: ZSC Lions – EHC Kloten 4:2

Für sie wird die Serie besonders speziell

Reto Schäppi. Über 650 Quali- und 150 Playoff-Partien bestritt Reto Schäppi für die Lions, mit denen er viermal Meister wurde. Im letzten Jahr bekam das ZSC-Urgestein keinen neuen Vertrag mehr und wechselte nach Kloten. Nun kommt es gleich in der 1. Saison an der neuen Wirkungsstätte zum Playoff-Duell mit seinem Herzensklub und zahlreichen engen Freunden.

Marc Crawford. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Kanadiers, welcher sein Amt als Lions Trainer Ende Jahr niedergelegt hat, ist nichts bekannt. Crawford wird sich die Serie ZSC – Kloten in der Ferne aber nicht entgehen lassen, sollten es Körper und Geist zulassen. Schliesslich ist das für ihn keine x-beliebige Playoff-Serie eines Ex-Teams. Es ist die Neuauflage des Playoff-Finals 2014. Damals holten sich die Stadtzürcher im 4. Spiel auswärts im Penaltyschiessen den Titel – und Crawford jubelte an der Bande über seinen 1. Titel in der Schweiz.

Die Quali-Topskorer der beiden Teams

ZSC Lions: Jesper Fröden (SWE) mit 41 Punkten (16 Tore, 25 Assists)

mit 41 Punkten (16 Tore, 25 Assists) SCL Tigers: Niko Ojamäki (FIN) mit 33 Punkten (16 Tore, 17 Assists)

Funfact zur Serie

Sollte es zu einem Penaltyschiessen kommen, könnte sich ZSC-Coach Marco Bayer ernsthaft einen Goalie-Wechsel überlegen. Denn die Kloten-Spieler scheinen den «Hrubec-Code» im Shootout geknackt zu haben. In dieser Saison gewann Simon Hrubec nämlich 4 von 6 Penaltyschiessen und wehrte dabei 20 von 31 Versuchen ab. Die beiden Niederlagen kassierte der Tscheche jeweils gegen die Klotener und kam dabei nur auf eine Abwehrquote von 40 Prozent (4 von 10 Versuchen).

