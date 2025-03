Legende: Zwei Freunde an der Bande Josh Holden (links) trifft mit seinem HC Davos in den Playoff-Viertelfinals auf Zug mit Trainer Dan Tangnes. Keystone/Philipp Schmidli

Die Ausgangslage

Die Affiche Zug – Davos könnte in den Viertelfinals der National-League-Playoffs eine ganz enge Kiste werden. Vor der letzten Quali-Runde lag der HCD noch vor Zug auf Rang 4. Doch in der 52. Runde feierte der EVZ einen 4:1-Heimerfolg gegen Quali-Sieger Lausanne und überholte die Davoser (1:2 in Rapperswil-Jona) auf den letzten Drücker noch. Dadurch liegt der Heimvorteil bei den Zentralschweizern. Und dieser könnte in einer Serie, in welcher Nuancen den Ausschlag geben dürften, als richtungsweisend herausstellen.

Die Zuger sind das torgefährlichste Team der ganzen Liga (Davos 5.) und kassierten seit der Rückkehr von Stammkeeper Leonardo Genoni auch weniger Gegentore. Besonders in Acht muss sich der EVZ vor dem Davoser Topskorer Adam Tambellini nehmen. Der Kanadier traf in den 4 Direktduellen 5 Mal und bereitete 4 Tore seiner Teamkollegen vor.

Die bisherigen Saisonduelle

28.09.24: EV Zug - HC Davos 2:6

EV Zug - HC Davos 02.11.24: HC Davos - EV Zug 3:2

HC Davos - EV Zug 04.01.25: EV Zug - HC Davos 4:1

EV Zug - HC Davos 11.02.25: HC Davos - EV Zug 4:5 n.P.

Für sie wird die Serie besonders speziell

Andres Ambühl und Marc Wieser. Als man langsam das Gefühl bekam, der Tag würde vielleicht gar nie kommen, da kündete Andres Ambühl doch noch seinen Rücktritt an. Ende Saison ist Schluss für den 41-jährigen Evergreen. Im für Davos schlimmsten Fall wäre dieser Tag schon am 20. März, im besten Fall erst Ende April. Gegen Zug kämpft Ambühl um die Verlängerung seiner einzigartigen Karriere um mindestens 2 Wochen. Der Rekordspieler steht aktuell bei 1312 Partien in der obersten Liga. Ebenfalls über 1000 Einsätze hat Marc Wieser auf dem Buckel (1002 Spiele). Auch für ihn könnten die Partien gegen den EVZ die letzten Spiele der Karriere sein.

Leonardo Genoni. Kurz vor Saisonstart verletzte sich die Zuger Lebensversicherung und kehrte in der Meisterschaft erst Ende November ins Tor zurück. In 22 Partien kommt der 37-Jährige auf fast 92 Prozent Fangquote. Nun trifft Genoni auf den Klub, mit dem er 3 seiner 7 Meistertitel gefeiert hat (2009, 2011, 2015). In der Quali hat Genoni dem HCD auf jeden Fall schon Eindruck gemacht: Beide Duelle mit dem Altmeister im Tor konnten die Zuger gewinnen, nachdem sie im Herbst mit Tom Wolf im Tor beide Spiele gegen Davos verloren hatten.

Die Quali-Topskorer der beiden Teams

EV Zug: Lino Martschini (SUI) mit 44 Punkten (18 Tore, 26 Assists)

mit 44 Punkten (18 Tore, 26 Assists) HC Davos: Adam Tambellini (CAN) mit 41 Punkten (22 Tore, 19 Assists)

Funfact zur Serie

An der Bande kommt es zum Wiedersehen von Lehrmeister und Lehrling. Dan Tangnes wirkt beim EVZ seit 2018 als Headcoach (nach der Saison wird er von Michael Liniger beerbt) und hatte die ersten 5 Saisons Josh Holden als Assistenztrainer an seiner Seite. Während dieser Zeit entstand eine Freundschaft, die noch heute sehr eng ist. 2023 wurde Holden, der als Aktiver 10 Saisons für Zug aufgelaufen war, seinerseits Headcoach des HCD. Auch Glen Metropolit und Waltteri Immonen, Holdens Assistenten in Davos, haben eine Zuger Vergangenheit.

