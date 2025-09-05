Seit dem Aufstieg 2021 ist Ajoie in der National League immer nur der letzte Rang geblieben. Das soll sich heuer ändern.

Am 9. September startet die National League in die neue Saison. Während sich in der vorderen Tabellenregion wie gewohnt die grossen Klubs aufhalten dürften, backt man im Jura kleinere Brötchen. Das Saisonziel bei Ajoie lautet nicht etwa das Erreichen der Play-Ins, sondern: Für einmal nicht Tabellenletzter werden.

Seit dem Wiederaufstieg in die National League 2021 hat Ajoie die Saison stets auf dem letzten Tabellenplatz abgeschlossen. In dieser Spielzeit soll sich das endlich ändern. «Wenn wir ein Ajoie auf das Eis bringen, das 60 Minuten lang kämpft, können wir einen Schritt nach vorne machen», glaubt Captain Kevin Fey.

Auch SRF-Experte Marc Reichert sieht das Erreichen von Platz 13 oder besser als denkbares Szenario. Drei Dinge müssen aber passieren, damit die Jurassier das schaffen. Welche das sind, erfahren Sie im obigen Audio-Beitrag.