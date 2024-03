Legende: In Topform Niklas Schlegel. Keystone/Ti-Press/Alessandro Crinari

Seit 2006 wartet der HC Lugano auf einen Meistertitel, die Final-Qualifikationen 2016 und 2018 waren in den vergangenen Jahren das höchste der Gefühle. Zweimal verpassten die Bianconeri in dieser Zeitspanne sogar die Playoffs (2008 und 2011).

Gross war zudem der Verschleiss an Trainern. Luca Gianinazzi ist der 16. Trainer seit dem letzten Meistertitel. Seit Oktober 2022 ist er für das Team verantwortlich – er ist sozusagen das Synonym für das Umdenken, das stattgefunden hat. Gianinazzi ist erst 31 Jahre alt, zuvor trainierte er das U20-Team.

Denn bei Lugano wird nun mehr auf Junge gesetzt. Zum Beispiel auf die Eigengewächse Marco Zanetti und Lorenzo Canonica. Captain ist seit dieser Saison der 26-jährige Calvin Thürkauf, der sich bei Lugano zu einem absoluten Topspieler entwickelt hat und in der Qualifikation hinter Freiburgs Marcus Sörensen der zweitbeste Skorer war.

Schlegel zurück im Tor

Noch fehlt es den Luganesi an der nötigen Konstanz, weshalb das Team in der Regular Season nicht über den 7. Rang hinauskam. In der Viertelfinalserie gegen Fribourg-Gottéron gingen die ersten beiden Spiele mit einem Torverhältnis von 3:10 verloren. Dennoch kommt es am Donnerstag in Freiburg zu einem Showdown, glichen doch die Südtessiner am Dienstag mit einem 4:2-Heimsieg zum 3:3 aus.

Seinen Anteil am Ausgleich in der Serie hat auch Goalie Niklas Schlegel. In den ersten beiden Viertelfinalspielen hatte noch der Finne Mikko Koskinen das Tor der Luganesi gehütet. Dann übernahm Schlegel und seither läuft es den Bianconeri. Der 29-Jährige verzeichnet in den Playoffs eine Abwehrquote von 94,92 Prozent, womit er diese Statistik anführt.

Keine Anlaufzeit

Das ist umso bemerkenswerter, weil er am 23. Januar eine Oberschenkel-Verletzung erlitt und erst in der dritten Partie der Serie gegen Freiburg sein Comeback gab. Er benötigte also keinerlei Anlaufzeit.

Am Donnerstagabend kommt es nun zur «Belle» in Freiburg – auch da wird Schlegel wieder das Tor hüten – um gemeinsam mit seinen Vorderleuten dafür zu sorgen, endlich wieder in den Playoff-Halbfinal einzuziehen.

07:59 Video Archiv: Der «Sportflash» mit Lugano – Gottéron Aus Sportflash vom 26.03.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 59 Sekunden.