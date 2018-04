Über einen Einsatz soll kurzfristig vor dem Spiel (Anpfiff 20:15 Uhr) entschieden werden, heisst es aus Biel. Hiller hatte in Spiel 4 am Ostermontag in Lugano einen harten Schuss von Luganos Grégory Hofmann an die Maske erhalten und konnte danach die Partie nicht beenden.

Sollte Hiller nicht spielen können, dürfte Elien Paupe zum Zug kommen. Der Jurassier ersetzte Hiller bereits am Montag im letzten Drittel in Lugano. Sicher dabei ist Marc-Antoine Pouliot. Gegen den Kanadier wurde zwar ein Verfahren eingeleitet, am Ende jedoch keine Sperre ausgesprochen.