Am Freitagabend finden in der National League 2 Partien der 23. Runde statt. Wir stimmen Sie darauf ein.

Legende: Von 100 Schüssen hält er 94 Lugano-Keeper Niklas Schlegel. Keystone

Nach einem Corona-Fall müssen die SCL Tigers in Quarantäne. So musste die Partie gegen Ambri vom Freitagabend kurzfristig verschoben werden. Es bleiben noch 2 Spiele übrig.

Alle Spiele, alle Tore im «powerplay» In der Sendung «powerplay» berichten wir am Freitag auf SRF zwei ab 22:20 Uhr ausführlich über sämtliche Partien der National League. Als Experte ist Christian Weber zu Gast.

Biel - Lugano: Ist Schlegel zurück im Shutout-Modus?

Bei den ZSC Lions kam Niklas Schlegel trotz starker Leistungen nicht an Lukas Flüeler vorbei und wechselte 2019 nach Bern. Dort wurde der Keeper aber nicht glücklich – und schloss sich wenige Monate später Lugano an. Im Tessin ist der 26-jährige Zürcher endlich die unumstrittene Nummer 1 im Tor.

Und Schlegel zahlt das Vertrauen zurück: Die Saison begann er mit 2 Shutouts. Beim 2:0 am letzten Spieltag gegen Genf gelang dem statistisch besten Keeper der Liga (Fangquote von 94,16 Prozent) am Dienstag das 3. Zu-Null-Spiel. Lässt Schlegel in Biel Nummer 4 folgen?

Genf - Lakers: Schlägt «Mr. Overtime» wieder zu?

In der vergangenen Saison wurde aus Roman Cervenka «Mr. Overtime». Mal für Mal schoss der tschechische Ausnahmespieler die Lakers in der Verlängerung zum Zusatzpunkt.

In der aktuellen Spielzeit hat der Stürmer auch schon zugeschlagen: Beim 2:1-Heimsieg Mitte Oktober gegen Servette gelang ihm nach 37 Sekunden in der Overtime der «Game Winner». Nun geht es für die St. Galler abermals gegen die Genfer, dieses Mal auswärts. Sorgt «Mr. Overtime» wieder für die Entscheidung?