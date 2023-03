Legende: Heisser Tanz Das Duell zwischen Biel (hier Luca Christen, links) und Bern (Tristan Scherwey) dürfte emotionsgeladen werden. key/Peter Klaunzer

Spieldaten

14. März in Biel

16. März in Bern

18. März in Biel

21. März in Bern

ev. 24. März in Biel

ev. 26. März in Bern

ev. 28. März in Biel

Was spricht für wen?

Für den EHC Biel: Das Team von Coach Antti Törmänen ist in der Breite gut aufgestellt. 12 Spieler, darunter 3 Verteidiger, kamen in der Regular Season auf über 20 Skorerpunkte. Der jüngst in einer Tagesanzeiger-Umfrage zum besten Keeper der Liga gewählte Harri Säteri verleiht mit seiner beeindruckenden Fangquote dem Team Sicherheit. Und wenn der EHCB im Powerplay Luft nach oben hat: Im Spiel 5 gegen 5 muss jedes Team den Quali-2. fürchten.

Für den SC Bern: Der 16-fache Schweizermeister hat im engen Kampf um einen Preplayoff-Platz und dort in der «Belle» gegen Aufsteiger Kloten Nervenstärke bewiesen – eine wichtige Playoff-Qualität. Zuletzt spielte der SCB vor allem im heimischen Stadion gross auf (im März 3 Siege mit 14:2 Toren). Mit Chris DiDomenico hat Trainer Toni Söderholm einen Ausnahmespieler und Antreiber in seinem Kader, der gegen Biel und insbesondere Yannick Rathgeb noch eine Rechnung offen hat.

Gut zu wissen:

Der SCB war zwei Jahre lang der Lieblingsgegner des EHC Biel. Zwischen Oktober 2020 und Dezember 2022 gewannen die Seeländer 10 Partien in Folge . Das hat sich geändert: In den letzten beiden Spielen setzten sich die «Bären» durch.

. Das hat sich geändert: In den letzten beiden Spielen setzten sich die «Bären» durch. Biel will endlich in einem Playoff-Duell gegen ein grosses Team den längeren Atem haben. In den letzten Jahren verschenkten die Seeländer mehrfach eine gute Ausgangslage (2:0-Führungen gegen die ZSC Lions, Bern und Lugano).

haben. In den letzten Jahren verschenkten die Seeländer mehrfach eine gute Ausgangslage (2:0-Führungen gegen die ZSC Lions, Bern und Lugano). Der SCB hat noch kein Playoff-Duell gegen den Kantonsrivalen verloren. Im letzten Aufeinandertreffen 2019 leitete der damalige Biel-Goalie Jonas Hiller mit einem Aussetzer die Wende in der Serie ein.

SCB-Hüter Philip Wüthrich dürfte im Alter von 25 Jahren zu seiner NL-Playoff-Premiere kommen. Das zwischenzeitlich an Langenthal ausgeliehene Berner Eigengewächs musste 2021 hinter Tomi Karhunen anstehen, der vor 6 Wochen als Backup zum SCB zurückkehrte und noch nicht eingesetzt wurde. Letzte Saison verpassten Wüthrich und der SCB die Playoffs.





Biel – Bern: Die Statistiken*

Biel Bern Topskorer Jesper Olofsson (43/21/22) Chris DiDomenico (53/23/30) Fangquote Goalies Harri Säteri: 92,27

Joren van Pottelberghe: 90,17

Simon Rytz: 90,24 Philip Wüthrich: 91,17

Daniel Manzato: 89,66

Tomi Karhunen: -

Quote Powerplay 22,15 (8.) 21,39 (10.) Quote Boxplay 82,56 (2.) 75,48 (10.) Tore bei numerischer Gleichzahl 136 (1.) 108 (6.)

*Nur Regular Season, exkl. Pre-Playoffs

Die Direktduelle: 6:6 Punkte

20.09.2022: Biel – Bern 4:3 n.P.

25.10.2022: Bern – Biel 2:3

23.12.2022: Biel – Bern 3:4 n.V.

04.02.2023: Bern – Biel 4:0

