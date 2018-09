Vor dem 1. Saisonspiel gegen den SCB ehrte der ZSC den zurückgetretenen Mathias Seger. Er wird nicht so schnell vergessen gehen.

Am Freitagabend fiel der letzte Vorhang. Das Hallenstadion feierte noch einmal seinen grössten Spieler. 147 Tage nachdem Mathias Seger in Lugano seinen 6. Meisterpokal in die Höhe stemmen durfte, wurde die ZSC-Klublegende vor dem Spiel gegen den Dauerrivalen SCB auf dem Eis verabschiedet.

Ehemalige Weggefährten wie Mark Streit, Ari Sulander oder Andreas «Zesi» Zehnder erwiesen Seger die Ehre. Klubpräsident Walter Frey hielt die Laudatio. Und Sulanders Nummer 31 unter dem Hallenstadiondach bekam nach 6 Jahren Einsamkeit endlich Gesellschaft von Segers Nummer 15.

Ein Rekordmann

Kein Spieler hat den ZSC so geprägt wie der 40-jährige Seger. Neben zahlreichen internationalen Rekordmarken (z.B. 305 Länderspiele und 16 WM-Teilnahmen) stellte der Ostschweizer auch eine Vielzahl an Klubrekorden auf – ein paar vielleicht für die Ewigkeit:

1026 Partien für die ZSC Lions (1167 total in NLA resp. NL)

19 Saisons für die Lions (22 total in der obersten Liga)

12 Jahre Captain im Hallenstadion (von 2005 bis 2017)

6 Meistertitel mit dem ZSC (2000, 2001, 2008, 2012, 2014 und 2018)

Nach der Partie ZSC - SCB wurde im Foyer des Hallenstadions trotz der Niederlage angestossen. Fans und Freunde liessen Seger noch einmal hoch leben. Und ein jeder hatte seine persönliche «Segi-Anekdote» zu erzählen.

22 Profi-Saisons: Segers Karriere in Bildern Bild 1 / 11 Legende: NLA-Debüt in Rapperswil Die ersten 3 seiner 22 NLA-Saisons bestreitet Mathias Seger (hinten) für den damaligen SC Rapperswil-Jona. Sein Debüt gibt er am 21. September 1996. Keystone Bild 2 / 11 Legende: Der 1. Pokal Seger (im grünen Flawil-Shirt) wechselt 1999 zum ZSC und wird gleich in der 1. Saison Meister mit den Zürchern. Keystone Bild 3 / 11 Legende: Treue Seele Nicht nur bei den ZSC Lions ein sicherer Wert: Für die Nati trägt Seger zwischen 1997 und 2014 total 305 Mal das rote Dress mit dem weissen Kreuz. EQ Images Bild 4 / 11 Legende: Der Titelsammler Seger wird mit den ZSC Lions 6 Mal Meister - 2000, 2001, 2008 (Bild), 2012, 2014 und 2018. Zudem gewinnen die Zürcher 2009 die Champions League und 2016 den Cup. Keystone Bild 5 / 11 Legende: Gegen die Grössten Händeschütteln am Victoria Cup 2009 mit Chicagos Captain Jonathan Toews. Die Lions schlagen den Stanley-Cup-Champion 2:1. Keystone Bild 6 / 11 Legende: Einsatz total Seger ist sich nie zu schade, für sein Team ein «Zeichen zu setzen»: 2011 liefert er sich mit dem damaligen Klotener Denis Hollenstein einen legendären Faustkampf. Keystone Bild 7 / 11 Legende: WM-Silber 2013 Macht auch im Anzug eine gute Figur: Seger nimmt an den «Sports Awards» die Trophäe für die Schweizer «Mannschaft des Jahres 2013» entgegen. Keystone Bild 8 / 11 Legende: Im 1000er-Klub Im Derby gegen Kloten (4:2-Sieg) bestreitet Seger am 11. Januar 2015 seine 1000. NLA-Partie. EQ Images Bild 9 / 11 Legende: 1000 Mal ZSC Am 2. Januar 2018 bestreitet Seger gegen Lugano zum 1000. Mal ein Spiel in der höchsten Schweizer Liga für den ZSC. Keystone Bild 10 / 11 Legende: Der 6. Titel Im 7. Final-Spiel 2018 in Lugano kommt Seger zu einem Kurzeinsatz – 7888 Tage nach seiner Premiere mit Rapperswil. Nach dem 2:0-Erfolg in der «Finalissima» stemmt «Segi» zum 6. Mal einen Meisterpokal in die Höhe. Freshfocus Bild 11 / 11 Legende: Die Ehrung Jetzt, nach 1026 Spielen für die Lions, wird Segers Nummer unter das Stadiondach gehängt. Freshfocus

Sendebezug: SRF zwei, eishockeyaktuell, 21.9.18, 22:45 Uhr