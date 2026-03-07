Biel schlägt die SCL Tigers in der National League mit 5:1 und ist damit definitiv in den Play-Ins dabei.

Die Lakers und Zug sowie Bern und Biel werden sich in der 1. Play-In-Runde gegenüberstehen.

Mit Lausanne löst das 6. Team das Ticket für die Playoff-Viertelfinals.

Biel – SCL Tigers 5:1

Im Direktduell zwischen Biel und den Tigers stand viel auf dem Spiel. Denn: Sowohl der EHCB als auch die Langnauer würden sich mit einem Sieg nach 60 Minuten definitiv für die Play-Ins qualifizieren. Die Gäste starteten besser und gingen im Powerplay durch Dario Rohrbach in Führung (10.). Zwei Strafen kosteten die Tigers im Mitteldrittel diese gute Ausgangslage: Unmittelbar nach Ablauf einer kleinen Strafe stellte Jere Sallinen auf 1:1 (29.). 7 Minuten später genoss Fabio Hofer in Überzahl zu viele Freiheiten und netzte zum 2:1 ein. Im 3. Drittel war es Captain Gaëtan Haas, der mit 2 Toren die Partie entschied (44./53.). Die Bieler treffen in den Play-Ins der Plätze 9 und 10 auf Bern, für die Tigers (11.) endet am Montag die Saison.

Freiburg – Lausanne 3:4

Mit 4 Toren zwischen der 19. und der 25. Minute machte Lausanne in Freiburg aus einem 0:1 ein 4:1. Kevin Nicolet konnte für das Heimteam noch im Mitteldrittel auf 2:4 verkürzen. Im Schlussabschnitt gelang Gottéron lediglich noch das 3:4 durch Yannick Rathgeb (57.). Dank diesem Sieg machte Lausanne eine Runde vor Schluss der Regular Season den definitiven Playoff-Einzug klar. Die Waadtländer werden die Qualifikation auf dem 6. Platz beenden.

Zug – Lakers 2:3 n.V.

Im Duell zwischen Zug (8.) und den Lakers (7.) hätten die St. Galler theoretisch ihre Chancen auf Rang 6 aufrechterhalten können. Durch den Lausanner Sieg können die Lakers den Sprung über den Strich am letzten Spieltag aber trotz des Sieges gegen den EVZ nicht mehr schaffen. Die Rosenstädter schliessen die Quali fix auf Rang 7 ab und treffen in der 1. Runde der Play-Ins abermals auf die Zentralschweizer. Das entscheidende Tor in der Overtime schoss Gian-Marco Wetter 25 Sekunden vor dem Ende.

Ambri – Bern 4:1

Für Ambri (13.) war klar: Nur mit einem Heimsieg gegen den SCB würde man die Hoffnung auf Platz 12 am Leben halten können. Dank zweier Tore von Michael Joly im Schlussabschnitt erfüllten die Leventiner ihre Pflicht. Weil Kloten zu Hause gegen Lugano jedoch einen Sieg in der Overtime einfuhr, muss Ambri trotzdem die Playouts gegen Ajoie bestreiten.

Kloten – Lugano 2:1 n.V.

34 Sekunden vor Schluss der Verlängerung schoss Axel Simic Kloten zum Sieg gegen Lugano. Beim entscheidenden Treffer leistete Klotens scheidender Captain Steve Kellenberger die Vorlage. Der 39-jährige Zürcher Unterländer, der vor dem Spiel geehrt worden war, wurde beim Klotener Anhang nach Spielende lange und ausgiebig gefeiert. Es war für Kellenberger das letzte National-League-Spiel in Kloten gewesen. In der 52. Runde gastiert der EHCK in Genf, danach ist die Saison für Kloten beendet.

Die weiteren Spiele

ZSC Lions – Davos 1:2 – Im einzigen Duell zwischen zwei bereits für die Playoffs qualifizierten Teams kam der HCD in Zürich-Altstetten zum 38. Saisonsieg. Durch die Niederlage laufen die Lions Gefahr, das Heimrecht für die Playoff-Viertelfinals in der letzten Runde doch noch zu verspielen.

– Im einzigen Duell zwischen zwei bereits für die Playoffs qualifizierten Teams kam der HCD in Zürich-Altstetten zum 38. Saisonsieg. Durch die Niederlage laufen die Lions Gefahr, das Heimrecht für die Playoff-Viertelfinals in der letzten Runde doch noch zu verspielen. Ajoie – Servette 2:6 – Ajoie verlor im 51. Saisonspiel zum 39. Mal. Zwar ging das abgeschlagene Schlusslicht durch Julius Nättinen in Führung (9.), doch nach dem 2. Drittel führten die Gäste bereits mit 6:2. Dank dem Sieg sprang Servette in der Tabelle vor die punktgleichen Lions auf Rang 3.

Resultate