Die ZSC Lions haben bereits 11 Spiele absolviert, Davos hingegen gerade einmal deren 5. Dazwischen gibt es alles Mögliche. Allein diese Zahlen lassen erahnen: Das Coronavirus spielt auch zu Beginn der neuen Eishockey-Saison eine prägende Rolle. So fiel zuletzt auch der für Anfang November geplante Nationalmannschafts-Zusammenzug der Pandemie zum Opfer.

Dennoch wollen wir die schwierigen Umstände für einmal beiseitelassen und uns auf das Sportliche konzentrieren. SRF-Experte Marc Reichert hat versucht, eine erste Zwischenbilanz der National League zu ziehen.

Nättinen überragt sie alle

Bei der Entdeckung der noch jungen Saison muss Reichert nicht lange suchen. Die Wahl fällt auf Julius Nättinen. «Man wusste aus seiner Zeit in Finnland, dass er Tore schiessen kann. Dass er aber nach einer Verletzung eine solche Pace an den Tag legt, ist sehr eindrücklich.» Der 23-Jährige konnte nur bei 5 der 9 bisherigen Ambri-Spiele mittun. Dabei gelangen ihm nicht weniger als 8 Treffer, 4 davon beim 5:2-Sieg gegen den ZSC am 27. Oktober.

Entsprechend wichtig sei es für die Leventiner, dass ihr Topspieler seine ausgezeichnete Form auch über die spielfreie Zeit bis am 10. November konservieren kann. Deshalb Reicherts Hausaufgabe an Ambri: «Sucht einen Kühllastwagen und stellt Nättinen hinein».

Zug im Fahrplan – Sorgenkind Langnau

Als Mannschaft wusste Zug Reichert bis anhin am meisten zu überzeugen. «Sie sind als grosser Favorit in die Meisterschaft gestartet und sind das konstanteste Team der Liga», lobt der SRF-Experte den EVZ. Etwas Sorgenfalten bereiten Reichert hingegen die SCL Tigers. «Man hat gewusst, dass es eine schwierige Saison wird. Aber dass sie gleich so viel Mühe bekunden, das gibt schon zu denken».

Von den Einzelspielern streicht Reichert Cory Conacher als Enttäuschung heraus. Der Zuzug von Lausanne, der in der Saison 2015/16 beim SCB für Furore gesorgt hatte, konnte in der Romandie noch nicht sein volles Potenzial abrufen. «Er ist noch nicht ganz wieder in der Schweiz angekommen. Zum Teil war er gar überzähliger Ausländer. Aus eigener Erfahrung weiss ich: Conacher kann viel mehr», so Reichert, der in Bern damals Teamkollege des Kanadiers gewesen war.