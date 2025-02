In Langnau freut man sich auf das erste Nati-Länderspiel seit über 35 Jahren. Nicht zuletzt wegen einem Tigers-Spieler.

Viel Vorfreude in Langnau auf Nati-Rückkehr

1. September 1989: Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft misst sich in Langnau mit Norwegen. Das Team von Headcoach Simon Schenk gewinnt das Spiel klar mit 7:1. Mit dabei sind Spieler wie Köbi Kölliker, Peter Jaks oder Renato Tosio.

Wie das Regionalblatt Wochen-Zeitung für das Emmental und Entlebuch schreibt, sei das Interesse am Spiel damals gering gewesen, da im Schweizer Team kein Akteur des damals in der NLB spielenden SC Langnau stand. Über 35 Jahre später kehrt die Nati nun also für einen Ernstkampf ins Emmental zurück. Und die Eintrittskarten für das Spiel gegen Finnland waren heiss begehrt.

Das sogenannte «Breakout Game» in Langnau gehört zur dritten Station der Euro Hockey Tour, deren übrige Spiele diese Woche in Stockholm ausgetragen werden.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Schweizer Spiele an der Euro Hockey Tour wie folgt bei SRF: Donnerstag, 19:30 Uhr: Schweiz – Finnland auf SRF zwei

Schweiz – Finnland auf SRF zwei Samstag, 15:50 Uhr: Schweden – Schweiz auf SRF zwei

Schweden – Schweiz auf SRF zwei Sonntag, 11:50 Uhr: Schweiz – Tschechien auf SRF info

Mit Dario Rohrbach steht ein aktueller Akteur der SCL Tigers im Team von Nati-Coach Patrick Fischer. Für den 26-Jährigen ist es die erste Nomination für die Nationalmannschaft. Mit 24 Skorerpunkten (8 Tore, 16 Assists) in 41 Spielen spielt Rohrbach aktuell die beste Saison seiner Profi-Karriere.

Neue Gesichter, viele Ausfälle und ein Rückkehrer

Auf einen zweiten Vertreter der Langnauer muss das Publikum verzichten: Goalie Stéphane Charlin fällt aufgrund einer Knieverletzung mehrere Wochen aus. Dafür ist mit Lausanne-Hüter Kevin Pasche ein weiterer Nati-Neuling dabei.

Wegen krankheits- und verletzungsbedingter Absagen wurden diverse neue Spieler nachnominiert. Für SCB-Spieler Fabian Ritzmann, Biel-Stürmer Yanick Sablatnig sowie den erst 20-jährigen Jonas Taibel, der bei Rapperswil unter Vertrag steht, ist es das erste Aufgebot für die A-Nationalmannschaft.

Lugano-Stürmer Luca Fazzini, der im letzten National-League-Spiel vor der Natipause sein Team mit einem späten Tor zum Sieg schoss, stösst zum ersten Mal seit der Saison 2021/2022 wieder zur A-Nati. Mit 20 Treffern ist er der aktuell beste Schweizer Torschütze in der NL.

Finnen ohne SCL-Verteidiger

Auch Finnland muss auf einige Spieler verzichten, beispielsweise auf Vili Saarijärvi. Wie der Blick berichtete, verlor der SCL-Verteidiger im Derby gegen den SC Bern einen Teil der Fingerkuppe und wird zwei bis drei Wochen ausfallen. Mit Saku Mäenalanen ist gleichwohl noch ein Langnauer für die Finnen im Einsatz.

Beim letzten Turnier der Euro Hockey Tour Mitte Dezember konnte die Schweizer Nationalmannschaft Finnland im abschliessenden Spiel knapp mit 1:0 bezwingen. Siegtorschütze in Freiburg war Gottéron-Stürmer Christoph Bertschy. Ein gutes Omen für Dario Rohrbach und sein Nati-Debüt im Heimstadion?

Euro Hockey Tour