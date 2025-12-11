Am Heimturnier der Euro Hockey Tour in Zürich bestreitet die Eishockey-Nati ihre Olympia-Hauptprobe. Bis Ende Monat muss Patrick Fischer sein Kader für «Milano 2026» benennen.

Eine Woche ist vergangen, seit der Schweizer Eishockeyverband Klarheit bezüglich des Trainerpostens geschaffen und Jan Cadieux als Nachfolger des Ende Saison zurücktretenden Fischer präsentiert hat. Mit dem zweiten Turnier der Euro Hockey Tour 2025/26 beginnt damit das letzte Kapitel einer Ära, die mit drei WM-Finals in den zehn Jahren als Erfolgsgeschichte gilt. Was noch fehlt, ist die Krönung in Form eines WM-Titels oder eines Olympia-Coups.

Das Fundament dafür wurde gelegt, nun bleibt nur noch Zeit für Retuschen. Das gilt für die Winterspiele in Mailand noch stärker als für die Heim-WM, die die Schweiz am 15. Mai mit der Neuauflage des diesjährigen WM-Finals gegen die USA eröffnen wird. Die Schweizer tragen alle ihre WM-Spiele in der 12'000 Zuschauer fassenden Arena in Zürich-Altstetten aus, die diese Woche auch Schauplatz des Vierländerturniers ist.

Im Heimstadion der ZSC Lions bestreiten die Schweizer gegen Schweden (Donnerstag), Tschechien (Samstag) und Olympiasieger Finnland (Sonntag) ihre letzten Länderspiele, bevor in zwei Monaten das olympische Turnier beginnt. Vor dem ersten Vorrundenspiel am 12. Februar gegen Frankreich ist lediglich noch ein Test vorgesehen, der jedoch ohne Matchuhr und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird. Der Gegner wird Lettland sein.

So läuft der Selektionsprozess

Das Olympia-Kader mit 22 Feldspielern und drei Torhütern (inklusive NHL-Spieler) muss Fischer gemäss den Richtlinien des internationalen Verbands IIHF bis zum 31. Dezember melden. Danach dürfen Spieler nur noch aus medizinischen Gründen ersetzt werden.

Mit den NHL-Spielern Roman Josi, Jonas Siegenthaler, Kevin Fiala, Nico Hischier, Nino Niederreiter und Timo Meier hat die Schweiz wie alle anderen Teams bereits im Sommer sechs Spieler nominiert. Zum Sextett dürften mit Philipp Kurashev, Janis Moser, Akira Schmid und Pius Suter noch vier weitere Schweizer NHL-Söldner stossen. Heisst: Noch 15 Plätze sind zu vergeben.

Zwölf Silberhelden im Kader

Im EHT-Kader in Zürich stehen zwölf Spieler, die im Frühling WM-Silber gewonnen haben. Nicht dabei sind Spieler vom HC Davos und Fribourg-Gottéron, die aufgrund des Spengler Cups nicht aufgeboten wurden.

Spieler wie Théo Rochette, Dario Rohrbach, Calvin Thürkauf, Dario Simion oder die wegen Hirnerschütterungen längere Zeit ausgefallenen Gaëtan Haas und Romain Loeffel erhalten diese Woche in Zürich die letzte Chance, sich für ein Olympia-Aufgebot zu empfehlen.

Fischer: «Mental keine einfache Aufgabe»

«Das ist mental keine einfache Aufgabe, jeder versucht in die Mannschaft zu kommen. Diesen Druck muss man aushalten können», sagt Fischer, angesprochen auf die noch offenen Kader-Plätze. Das Gros des Olympia-Kaders, «vielleicht 70 bis 80 Prozent», hat er bereits im Kopf. «Es ist auch ein Ausprobieren diese Woche. Wir wollen testen, was funktioniert.»

Gleichzeitig geht es für die Schweiz darum, ihre bisher bescheidene Bilanz an Heimturnieren der Euro Hockey Tour zu verbessern. Diese fällt mit einem Sieg aus neun Spielen ernüchternd aus.

