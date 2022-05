Legende: Läuft bald wieder im Nati-Trikot auf Dean Kukan. Keystone/Salvatore di Nolfi

Für das Vorbereitungsturnier in Finnland und Schweden und damit die letzte Vorbereitungsphase für die WM (ab 13. Mai) hat Patrick Fischer die beiden Verteidiger Dean Kukan (Columbus) und Janis Moser (Arizona) aufgeboten. Beide haben mit ihren Teams in der NHL die Playoffs verpasst. Sie ersetzen im Aufgebot Noah Delémont und überraschenderweise auch Santeri Alatalo. Fischer schickte zudem auch Lausanne-Stürmer Ken Jäger und den Berner Torhüter Philip Wüthrich nach Hause.

Noch nicht dabei sind Timo Meier, Nico Hischier und Jonas Siegenthaler, die sich für die Weltmeisterschaft angekündigt hatten. Gemäss dem Verband werden weitere Nominierungen zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

02:07 Video Archiv: Schweiz schlägt Lettland erneut Aus Sport-Clip vom 01.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 7 Sekunden.

Letzte Tests vor Start gegen Italien

Die Nati fliegt am Mittwoch nach Helsinki, einen Tag später bestreitet sie in Tampere gegen Finnland die erste von drei Begegnungen des Vorbereitungsturniers. Am Wochenende sind dann in Stockholm Tschechien sowie Schweden die Gegner. Das erste WM-Spiel bestreiten die Schweizer am 14. Mai gegen Italien.