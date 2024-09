13 Sekunden Stille in Columbus

Für die Columbus Blue Jackets war es das erste Heimspiel seit dem Tod von Johnny Gaudreau. Vor dem 3:0-Erfolg gegen die St. Louis Blues in der Vorbereitung auf die neue NHL-Saison gedachte die Franchise aus Ohio seines Starspielers und dessen Bruder, die Ende August bei einem Unfall ums Leben kamen.

Auf dem Videowürfel in der Nationwide Arena wurde ein emotionales Video abgespielt, anschliessend herrschten 13 Sekunden lang Stille – in Anlehnung an Gaudreaus Rückennummer 13.

In den Spielen der Preseason tragen die Blue Jackets zudem Helmaufkleber mit der Aufschrift «Gaudreau» zwischen den Bildern zweier Tauben und den Trikotnummern der Brüder. Matthew Gaudreau trug die Nummer 21 als Spieler am Boston College. Beim Heimauftakt der NHL-Saison am 15. Oktober sind weitere Gedenk-Feierlichkeiten geplant.

«Wir denken viel an Johnny», sagte sein Teamkollege Sean Kuraly. «Ich habe ihn früher oft abgeholt auf dem Weg zur Eishalle. Es tut weh, dass er nicht mehr bei uns ist.»

Hischier trifft – Fiala mit Assists Box aufklappen Box zuklappen Nico Hischier befindet sich weiter in Torlaune in der Preseason. Der Captain der New Jersey Devils erzielte beim 3:5 gegen Washington das Tor zum 2:4. Timo Meier konnte sich einen Assist notieren lassen. Kevin Fiala lieferte beim 3:2 der Los Angeles Kings gegen Vegas 2 Torvorlagen.