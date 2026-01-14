Torgefährliche Schweizer Verteidiger in der NHL: In der Nacht auf Mittwoch reihten sich sowohl Roman Josi als auch Janis Moser unter die Torschützen. Gleichzeitig feierten beide Nati-Spieler mit ihren Equipen knappe Siege.

Josi, der schon im letzten Spiel der Nashville Predators mit einem Tor und zwei Assists brilliert hatte, setzte seinen Lauf fort und erzielte beim 4:3-Heimsieg in der Verlängerung gegen Edmonton gleich zwei Treffer. In der 34. Minute stellte Josi mit einem harten Slapshot auf 3:3 und erzwang eine Verlängerung.

Dort wurde der Berner dann endgültig zum Matchwinner: Bei 3 gegen 3 leistete sich Oilers-Superstar Connor McDavid bei einem Dribbling in der Offensivzone einen Scheibenverlust. Die Predators schalteten mit einem weiten Pass blitzschnell auf Angriff um. Edmontons Goalie Tristan Jarry kam aus dem Tor und war knapp vor Josi an der Scheibe. Doch Brady Skjei kam an den Puck und passte auf den Schweizer, der aus ungünstigem Winkel per Direktabnahme traf (64.).

Die Playoffs sind in Griffweite

«Vor rund zwei Monaten lagen wir noch weit hinter einem Playoffplatz zurück, doch jetzt sind wir wieder nahe dran. Das ist riesig», sagte Josi nach dem Spiel. «Es wird ein Kampf und es wird hart werden bis zum Schluss.» Nashville liegt nach 46 von 82 Partien bloss noch zwei Verlustpunkte hinter einem Wildcard-Platz zurück. Zuletzt feierten die «Preds» zwei Erfolge in Serie. Josi, der in diesen Partien auf fünf Torbeteiligungen kam, wurde beide Male zum besten Spieler gewählt.

Legende: Schlechter Winkel – kein Problem Roman Josi (ganz rechts) erzielt dennoch das 4:3 für Nashville. KeystoneAP/GEORGE WALKER IV

McDavid baut seine Serie aus

Oilers-Captain McDavid sah zwar beim entscheidenden 3:4 schlecht aus. Der Star-Center steuerte jedoch auch zwei Assists zu zwei Powerplaytreffern der Gäste bei. Damit baute McDavid seine Punkteserie in der NHL auf 20 Partien aus. In dieser Phase sammelte der Kanadier nicht weniger als 46 Skorerpunkte (19 Tore, 27 Assists). Eine längere Punkteserie hatte McDavid noch nie.

Lightning mit 11. Sieg in Folge

Mit Tampa-Bay-Verteidiger Moser trug sich ein weiterer Nati-Spieler in die Torschützenliste ein. Beim 2:1-Erfolg der Lightning im Penaltyschiessen in Pittsburgh stellte der Bieler in der 55. Minute auf 1:0. Es war der 5. Saisontreffer Mosers. Jewgeni Malkin erzwang mit dem Tor zum 1:1 eine Verlängerung (58.). Diese blieb torlos und im Shootout schoss Nikita Kutscherow Tampa Bay zum Sieg. Es war bereits der 11. Erfolg de suite für das beste Team in der Eastern Conference.

Ohne Skorerpunkt blieb Nino Niederreiter beim 5:4-Heimsieg der Winnipeg Jets gegen die New York Islanders.

Resultate