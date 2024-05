Es waren unmissverständliche Worte, welche Nati-Coach Patrick Fischer vor einem Monat sagte: «Er wird bis und mit Heim-WM 2026 kein Thema sein. Es wäre ganz schwierig, ihn in die Mannschaft reinzubringen. Niemand ist grösser als die Mannschaft – auch Lian Bichsel nicht.»

Fischer schloss für den 20-jährigen Verteidiger für die kommenden 2 Jahre die Türe. Grund dafür sind Vorkommnisse im Zusammenhang mit Aufgeboten für die U20-Nati, denen Bichsel aus unterschiedlichen Gründen nicht Folge geleistet hatte.

Aktuell weilt der Oltener in Dallas, denn er ist vom Playoff-Halbfinalisten ins NHL-Kader berufen worden. SRF hat Bichsel in Texas besucht und mit ihm zwischen dem ersten und dem zweiten Heimspiel der Stars über seinen NHL-Traum sowie das Thema Nationalmannschaft gesprochen.

Es ist natürlich cool, dass sie den Halbfinal erreicht haben. Ich drücke ihnen die Daumen.

Aufgrund der Zeitverschiebung und den Morgentrainings mit Dallas sei es für ihn schwierig, die WM-Auftritte der Nati mitzuverfolgen, erklärt Bichsel. Doch: «Es ist natürlich cool, dass sie den Halbfinal erreicht haben. Ich drücke ihnen die Daumen.»

Von seiner kategorischen Nati-Ausbootung sei er «sicher überrascht» worden, gibt Bichsel zu. Weiter ins Detail gehen mochte er nicht. Auch nicht, was seine Zukunft im Schweizer Nationalteam nach der WM 2026 betrifft.

NHL: Für den Fall der Fälle bereit sein

Sein jetziger Fokus gilt voll und ganz der NHL. Seine Rolle bei den Stars im Playoff-Halbfinal sieht der 2022 von Dallas in der 1. Runde an 18. Stelle gedraftete Schweizer so: «Ich bin der Extra-Spieler und stehe bereit, falls sich jemand verletzt oder nicht wohlfühlt. Dann würde ich einspringen.» Es sei für ihn eine tolle Erfahrung, «mit all diesen Spielern zusammen in der Garderobe zu sein und zu spielen».

02:46 Video Bichsel über die NHL: «Es ist für mich eine tolle Erfahrung» Aus Sport-Clip vom 25.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 46 Sekunden.

Mit Trainings im Kraftraum und auf dem Eis hält sich Bichsel fit, um ready zu sein, sollten seine Dienste in den Playoffs plötzlich gebraucht werden. «Die Chance, noch zum Einsatz zu kommen, ist sicher da», glaubt Bichsel, der vor knapp einem Monat mit Rögle den schwedischen Playoff-Final bestritten hat.

Zuversichtlich für die nächste Saison

Ausblickend auf die kommende Saison und seinen NHL-Traum sagt Bichsel: «Dass ich im erweiterten Dallas-Kader bin, ist bestimmt ein guter Start für nächstes Jahr, denn ich bin nahe beim Team. Ich stehe in Kontakt mit dem Trainer-Staff und sie können mich jetzt beobachten und sehen, was ich drauf habe. Das wird mir im Trainingslager für nächste Saison helfen.»