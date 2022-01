Timo Meier hat in der NHL mit seinen 5 Treffern gegen die L.A. Kings Aussergewöhnliches geschafft.

5 Tore in einem NHL-Spiel. Das ist Timo Meier in der Nacht auf Dienstag gegen die Los Angeles Kings gelungen. Das tönt nicht nur aussergewöhnlich, das ist es auch. In diesem Jahrtausend – und das dauert nun doch auch schon 22 Jahre – haben dies vor dem Sharks-Stürmer bloss 4 Spieler geschafft.

«Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal 5 Tore geschossen habe. Das muss noch in der Schweiz bei den Junioren gewesen sein», sagte Timo Meier über seine Glanzleistung. «Es ist etwas sehr Spezielles, das einem nicht jeden Tag gelingt.»

Ich glaube, ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so in Fahrt war wie er.

Speziell ist diese 5-Tore-Nacht wahrhaftig. Selbst Wayne Gretzky, der beste Eishockeyspieler der Geschichte, hat nie mehr als 5 Treffer in einer Partie erzielt. Das Fünferpack realisierte «The Great One» indes gleich viermal. Bob Boughner, der Trainer der San Jose Sharks, meinte über Meier: «Ich glaube, ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so in Fahrt war wie er.»

01:38 Video Der unglaubliche Abend des Timo Meier Aus Sport-Clip vom 18.01.2022. abspielen

In der 2. Drittelspause hätten ihm seine Mitspieler geraten: «Schiess einfach weiter, Timo!», verriet Meier nach der denkwürdigen Partie. Doch ein 6. Goal wollte im letzten Abschnitt für den 25-Jährigen dann doch nicht fallen. In der über 100-jährigen NHL-Geschichte haben nur 7 Spieler ein Sechserpack geschafft – zuletzt Darryl Sittler vor 45 Jahren.

Josi gelangen einst 5 Assists in einem Spiel

Dank seinen 5 Toren hat sich Meier mit seinen nun 45 Skorerpunkten etwas von Roman Josi (40 Punkte) absetzen können. Der Nashville-Verteidiger war übrigens bislang der einzige Schweizer gewesen, der in einer NHL-Partie auf 5 Punkte kam. Am 27. Februar 2018 liess sich der Berner in Winnipeg 5 Assists gutschreiben.

00:35 Video Für die Geschichtsbücher: Die 5 Tore von Timo Meier Aus Sport-Clip vom 18.01.2022. abspielen

Nach knapp der Hälfte der Regular Season sind mit Meier (Platz 8) und Josi (Platz 11) gleich 2 Schweizer Spieler in den Top 15 der Skorerliste zu finden. Fun Fact: Das sind doppelt so viele Schweizer wie in den Top 15 der Skorerliste der National League, wo einzig Denis Malgin (ZSC Lions) auf Rang 8 figuriert.

Die Nomination bestätigt

Letzte Woche war Meier für das NHL-All-Star-Game vom 5. Februar in Las Vegas aufgeboten worden. Für den Appenzeller war es in seinem 6. Jahr in der besten Eishockey-Liga der Welt die 1. Nomination. Mit seinem Fünferpack am Martin Luther King Day hat Meier nachträglich untermauert, dass die NHL mit ihrer Wahl goldrichtig lag.