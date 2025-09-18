Nach seiner Herz-Diagnose ist der Berner voller Elan ins Trainingslager der Nashville Predators gestartet.

Legende: Neue Saison, neues Glück Roman Josi (Archivbild). Reuters/USA Today Sports/Mark J. Rebilas

Roman Josi gehörte am Donnerstag zur ersten Gruppe der Predators, die beim Trainingsauftakt zur neuen Saison auf dem Eis war. «Ich fühle mich grossartig. Ich fühle mich bei 100 Prozent», meinte der Captain nach der Session. «Ich bin erleichtert und begeistert, dass ich einen Plan habe.»

Beim 35-Jährigen war ein posturales Tachykardiesyndrom (POTS) diagnostiziert worden, das Schwindel beim Aufstehen, erhöhten Puls, plötzliche Erschöpfung und Kopfschmerzen auslösen kann. Im Februar musste er die Saison vorzeitig beenden.

An Schräubchen gedreht

POTS kann nicht geheilt werden, aber der Umgang damit ist erlernbar. Josi hat nach eigenen Worten eine neue Morgen-Routine angenommen und seine Ernährung umgestellt. Nach seiner mehrmonatigen Reha erwartet der Verteidiger, dass seine Gesundheit kein Thema mehr sein wird.

Josis Rückkehr stösst bei seinen Teamkollegen auf Begeisterung: «Er ist unser bester Spieler, er steuert das Spiel von hinten, er ist eine Stimme in der Garderobe», sagte Stürmer Filip Forsberg. «Wie haben ihn letzte Saison sehr vermisst.»