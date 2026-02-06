In der letzten Runde vor Olympia geben sich die Spieler der Tampa Bay Lightning und der Florida Panthers Saures.

Schon wieder: Florida-Derby in der NHL eskaliert

Die Begegnung Tampa Bay – Florida ist diese Saison definitiv die heisseste Rivalität in der NHL. Wie schon Ende Dezember kam es in der Nacht auf Freitag im Derby zu Faustkampf-Einlagen. Insgesamt wurden 147 Strafminuten ausgesprochen – 11 mehr als vor 6 Wochen.

Die Situation eskalierte in der 45. Minute. Nach einem Foul von Floridas Matthew Tkachuk begannen alle Feldspieler auf dem Eis, aufeinander einzuprügeln.

Moser mit 17 Strafminuten

Beteiligt war auf Seiten Tampa Bays auch der Schweizer Verteidiger Janis Moser. Der Seeländer duellierte sich mit Gustav Forsling. Insgesamt kassierte Moser in der Partie 17 Strafminuten.

Etliche seiner Kontrahenten könnte Moser schon bald in Mailand wiedersehen. Beim Schweizer Olympia-Vorrundengegner Kanada stehen die Panthers-Akteure Sam Bennett, Sam Reinhart und Brad Marchand im Aufgebot. In anderen Vorrundengruppen treten unter anderem Forsling (Schweden) und Tkachuk (USA) auf.

Die Partie endete übrigens 6:1 für Tampa Bay, die Playoff-Chancen von Titelverteidiger Florida sinken weiter.

