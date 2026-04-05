Zwei stehen bereits in der Postseason, neun weitere kämpfen mit ihren Teams noch um die Playoff-Plätze. Wir liefern die Übersicht.

Kampf um die Wildcards: So steht es um die NHL-Schweizer

Legende: Hofft noch auf einen Wildcard-Platz Nico Hischier. AP Photo/George Walker IV

Er stand als erster Schweizer bereits fix in den Playoffs: Lian Bichsel. Mit den Dallas Stars liegt der Verteidiger in der Central Division aktuell auf Platz 2 und kann nicht mehr aus den für die Postseason berechtigenden Top 3 verdrängt werden.

102 Punkte aus bislang 77 Spielen zeugen von einer starken Saison, einmal mehr gehört die Franchise aus Texas zum Kreis der Favoriten auf den Stanley Cup.

«Es ist der am schwierigsten zu gewinnende Titel. Dazu brauche ich den vollen Fokus auf die richtigen Sachen», sagte Bichsel jüngst gegenüber SRF.

Auch Moser fix dabei

Während Dallas in den verbleibenden zwei Wochen vor allem versuchen muss, die Spannung hochzuhalten, gilt es für die meisten anderen Teams (und die meisten restlichen Schweizer) ernst.

Bereits mit den Playoffs planen können Janis Moser und Tampa Bay. Dank dem jüngsten Sieg in der Nacht auf Sonntag gegen Boston (3:1) haben die Lightning in der Atlantic Division den Playoff-Platz auf sicher.

«Swiss Devils» praktisch in den Ferien

Als einziges weiteres «Schweizer» Team im Osten engagiert ist New Jersey. Die Playoff-Chancen der «Swiss Devils» mit dem Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler sind allerdings nur noch theoretischer Natur.

Mit aktuell 7 Punkten Rückstand auf die Wildcard-Plätze und zahlreichen Mitstreitern müsste in den verbleibenden 6 Spielen alles für die Devils laufen.

6 Schweizer hoffen noch

Im Westen geht es hinter Bichsels Dallas im Kampf um die Playoff-Plätze heiss zu und her. Die besten Karten aus Schweizer Sicht hat Akira Schmid mit den Vegas Golden Knights (86 Punkte/77 Spiele).

So steht es um die weiteren Schweizer, die im engen Rennen alle noch Chancen auf die zwei «Westen-Wildcards» oder gar die Top 3 in den beiden Divisions haben:

Philipp Kurashev , San Jose Sharks: 79 Punkte/75 Spiele

, San Jose Sharks: 79 Punkte/75 Spiele Roman Josi , Nashville Predators: 81/76

, Nashville Predators: 81/76 Kevin Fiala , Los Angeles Kings: 81/76

, Los Angeles Kings: 81/76 Pius Suter , St. Louis Blues: 76/75

, St. Louis Blues: 76/75 Nino Niederreiter, Winnipeg Jets: 77/76

Insgesamt absolviert jedes Team in der Regular Season 82 Spiele. Die letzte Runde steigt vom 14. bis 17. April.

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