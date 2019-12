Wie schon beim Overtime-Triumph gegen Boston wurde Roman Josi auch nach der Partie gegen die Coyotes zum besten Spieler des Abends gewählt.

Der Captain der Predators war zunächst an Nashvilles Führung beteiligt (19.). Den Abpraller nach seinem Schuss verwertete Filip Forsberg zum 1:0. «Wenn du gut arbeitest, dann kriegst du solche Abpraller und auch solche Treffer», sagte Josi danach.

10 Minuten vor Schluss traf Josi mit einem platzierten Weitschuss zum 3:1. Er hat damit als erster Verteidiger in der Franchise-Geschichte in 5 Spielen in Folge mindestens ein Tor erzielt. Mit 35 Skorerpunkten in 36 Spielen liegt er klubintern einsam an der Spitze.

Die weiteren Schweizer:

Kevin Fiala (Minnesota): Assist beim 3:0-Heimsieg über die Calgary Flames.

Jonas Siegenthaler (Washington): Assist bei 3:7-Niederlage in Boston.

Nico Hischier und Mirco Müller (New Jersey): 7:1-Sieg in Chicago.

Gaëtan Haas (Edmonton): 2:4-Niederlage in Vancouver.

Luca Sbisa (Winnipeg): 2:6-Niederlage gegen Montreal.

Nino Niederreiter (Carolina): Assist bei 6:8-Niederlage in Toronto.