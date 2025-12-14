Als erster Schweizer hat Nino Niederreiter 1000 NHL-Partien absolviert. Wir blicken auf die wichtigsten Meilensteine.

Nach 1000 NHL-Spielen gibt's in Nino Niederreiters Karriere natürlich einige Highlights, wir haben die wichtigsten Punkte herausgepickt:

Juni 2010: NHL-Draft von den New York Islanders

Niederreiters NHL-Karriere nimmt im Juni 2010 seinen Anfang. Beim NHL-Draft wird der Bündner an fünfter Stelle von den New York Islanders gezogen. Sieben Jahre lang, bis zu Nico Hischier 2017, ist er damit der am höchsten gezogene Schweizer.

Oktober 2010: Debüt und erstes Tor

Am 9. Oktober 2010 debütiert Niederreiter in der besten Eishockey-Liga der Welt. Nur 4 Tage später, in seinem erst dritten NHL-Spiel, gelingt ihm bereits sein erstes Tor – und das als 18-Jähriger.

Juni 2013: Trade nach Minnesota

Nach drei Jahren in New York wechselt Niederreiter erstmals in der NHL das Team. Nach seinem Trade zu den Minnesota Wild nimmt seine Karriere so richtig Fahrt auf. Erstmals skort er in einer Saison über 30 Punkte, dazu hat er 2014 massgeblichen Anteil am Einzug in den Playoff-Viertelfinal.

November 2014: Erster NHL-Hattrick

Gegen Buffalo netzt «El Niño» dreifach ein und sorgt damit für den ersten Schweizer Hattrick in der NHL-Geschichte. Mittlerweile hat er drei Hattricks auf seinem Konto.

Januar 2019: Trade zu Carolina

Nach fünf Jahren in Minnesota folgt der nächste Klubwechsel für Niederreiter. Bei den Caroline Hurricanes nimmt er eine prägende Rolle ein und und scheitert 2019 erst im Conference-Final.

Juli 2022: Wechsel zu Nashville

Dank Nati-Teamkollege Roman Josi kommt im Sommer 2022 der Wechsel nach Nashville zustande. Das Abenteuer ist jedoch kurz: Schon im Februar 2023 wird Niederreiter an die Winnipeg Jets abgegeben.

März 2023: 200. NHL-Treffer

Bei Winnipeg dauert es nicht lange, bis Niederreiter eine weitere Rekordmarke knackt. Am 7. März 2023 erzielt der damals 30-Jährige seinen 200. Treffer in der Regular Season der NHL. Eine weitere Marke, die vor ihm noch kein Schweizer erreicht hat.

Dezember 2025: 1000. NHL-Spiel

Am 14. Dezember 2025 hat Niederreiter nun die magische Marke von 1000 Partien in der NHL geknackt. Natürlich hat auch das noch kein Schweizer vor ihm geschafft. Im 1000. Spiel feierte er mit Winnipeg gegen Washington einen klaren 5:1-Heimsieg.

