Die Franchise aus Florida bindet Janis Moser langfristig. Der Seeländer kann sich über eine Gehaltserhöhung freuen.

Legende: Hält Tampa Bay die Treue Janis Moser (l.). AP Photo/Melissa Majchrzak

Tampa Bay setzt auf Janis Moser. Der Seeländer Verteidiger hat beim Klub aus Florida eine Vertragsverlängerung über acht Jahre bei den Lightning unterzeichnet. Dies gab die NHL-Franchise in der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) bekannt.

Das neue Arbeitspapier hat bis zum Ende der Saison 2033/34 Gültigkeit und bringt dem 25-Jährigen durchschnittlich 6,75 Millionen Dollar ein; sein aktuelles Jahresgehalt liegt bei 3,375 Millionen Dollar.

Beste Plus-Minus-Bilanz im Team

Der Bieler war im Juni 2024 im Rahmen eines Tauschgeschäfts mit Utah zu Tampa Bay gewechselt und unterschrieb wenige Tage später einen Zweijahresvertrag bei den Lightning. Die bisherige Vereinbarung galt bis zum Ende der laufenden Spielzeit.

Moser, WM-Silbergewinner von 2025 mit der Schweiz, bestritt in dieser Saison 35 Spiele für die Lightning und verbuchte dabei 12 Punkte bei einer durchschnittlichen Eiszeit von 21:44 Minuten. Er weist eine persönliche Bilanz von plus 25 auf – der beste Wert in seinem Team und der zweitbeste unter allen NHL-Verteidigern.

