Neben Pius Suter jubeln in der NHL auch Kevin Fiala und Janis Moser, der gleich doppelten Grund zur Freude hat.

Legende: Freude bei Pius Suter und Co. St. Louis bodigt Nashville in der NHL. Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP

Beim 3. Kräftemessen der Saison haben Pius Suter und St. Louis gegen Nashville mit Roman Josi endlich den 1. Erfolg gefeiert. Die Blues erkämpften sich vor heimischem Anhang einen 3:2-Sieg. Die beiden Schweizer blieben dabei ohne Skorerpunkte. Die Predators gingen erstmals nach 3 gelungenen Auftritten wieder leer aus.

Schon zum 3. Mal in Serie traf dies auf New Jersey zu. Die Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler zogen zu Hause gegen die Washington Capitals mit 3:4 n.V. den Kürzeren. Beim 1:1-Ausgleich liess sich Hischier einen Assist gutschreiben.

Janis Moser konnte seine Vertragsverlängerung bei Tampa Bay mit einem Sieg veredeln. Der Nati-Verteidiger blieb beim 4:2-Erfolg im Florida-Duell gegen die Panthers jedoch ohne Skorerpunkt.

Jubeln durfte auch Kevin Fiala im Dress der L.A. Kings: Seine Equipe fertigte die Anaheim Ducks gleich mit 6:1 ab. Bitter endete der Abend hingegen für Nino Niederreiter und sein Winnipeg, das Minnesota 3:4 n.V. unterlag. Die Jets hatten bis 22 Sekunden vor Schluss geführt.

