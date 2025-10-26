New Jersey bleibt in der NHL das Team der Stunde. Gegen die Colorado Avalanche feiern die Devils den 8. Sieg in Folge.

Auch MacKinnon und Co. können die Devils nicht stoppen

Legende: Führt die Devils mit einer Doublette zum Sieg Jack Hughes. Getty Images/Bruce Bennett

Kein Team in der NHL ist aktuell «heisser» als New Jersey. Nachdem die Devils ihr 1. Saisonspiel noch verloren hatten, reihten sie am Sonntag den 8. Erfolg aneinander. Jack Hughes sorgte in der Overtime für den 4:3-Siegtreffer gegen die Colorado Avalanche. Für den Devils-Star war es bereits das 8. Saisontor.

Meier legt Führungstor auf

Auch Timo Meier liess sich einen Skorerpunkt notieren. Der Schweizer Powerflügel bereitete in der 10. Minute das 1:0 der Devils durch Arseny Gritsyuk vor. Für Meier war es der insgesamt 8. Skorerpunkt. Nico Hischier und Jonas Siegenthaler blieben ohne Torbeteiligung.

Mit 16 Punkten führt New Jersey die Metropolitan Division vor Pittsburgh und Carolina an. In der Nacht auf Mittwoch kommt es in Colorado gleich zur Reprise gegen die Avalanche um Superstar Nathan MacKinnon.

