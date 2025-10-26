 Zum Inhalt springen

NHL am Sonntag Fiala trifft bei Kings-Sieg – Devils laufen weiter heiss

Kevin Fiala reiht sich als einziger NHL-Schweizer unter die Torschützen. Die Devils gewinnen zum 8. Mal in Folge.

26.10.2025, 20:58

Am Sonntagabend respektive in der Nacht auf Montag standen zahlreiche Schweizer in der NHL im Einsatz. Der einzige, der einen Torerfolg verbuchen konnte, war Kevin Fiala. Der Stürmer der Los Angeles Kings traf beim 3:1-Sieg gegen die Chicago Blackhawks im Mitteldrittel per «Buebetrickli» zum 2:1. Für den Ostschweizer war es das 5. Saisontor, für die Kings der 5. Punktegewinn in Folge.

Noch besser läuft es den New Jersey Devils. Nachdem sie ihr 1. Saisonspiel noch verloren hatten, reihten die Devils am Sonntag den 8. Erfolg aneinander. Jack Hughes sorgte in der Overtime für den 4:3-Siegtreffer gegen die Colorado Avalanche. Timo Meier hatte das 1:0 sehenswert vorbereitet, Nico Hischier und Jonas Siegenthaler blieben ohne Torbeteiligung.

Die weiteren Schweizer:

  • Philipp Kurashev lässt sich beim 6:5-Sieg n.V. der San Jose Sharks gegen die Minnesota Wild einen Assist notieren.
  • Lian Bichsel feierte mit den Dallas Stars einen 3:2-Sieg gegen die Nashville Predators, die ohne ihren verletzten Captain Roman Josi antreten müssen.
  • Janis Moser siegt mit Tampa Bay Lightning mit 2:1 gegen die Vegas Golden Knights. Für die Knights war Akira Schmid lediglich Ersatzgoalie.
  • Nino Niederreiter verliert mit den Winnipeg Jets 2:3 gegen Utah Mammoth.

Resultate

Radio SRF 3, 27.10.2025, Bulletin von 08:30 Uhr ; 

