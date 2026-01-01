Die New Jersey Devils schliessen das Jahr nach zuletzt 4 Niederlagen mit einem Sieg ab.

Janis Moser erzielt wenige Tage nach seiner Vertragsverlängerung seinen 4. Saisontreffer.

Roman Josi gewinnt mit Nashville gegen Akira Schmid (Vegas Golden Knights).

Nino Niederreiter findet mit Winnipeg nicht aus dem Tief.

Die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischer, Timo Meier und Jonas Siegenthaler gewannen an Silvester auswärts gegen die Columbus Blue Jackets mit 3:2.

3 Treffer in knapp 2 Minuten – Hischier mit 11. Saisontor

Die Partie hatte für die Devils schlecht begonnen, nach 33 Minuten lagen sie 0:2 hinten. New Jersey drehte das Spiel mit 3 Treffern innert 116 Sekunden im Schlussdrittel. Captain Hischer leitete die Wende mit seinem 11. Saisontreffer in der 43. Minute in Überzahl zum 1:2 ein. Kurz darauf gelang Arseni Gritsyuk auf Vorlage von Siegenthaler und Meier der Ausgleich. Schliesslich stellte Luke Hughes mit seinem Treffer den Spielverlauf auf den Kopf.

Moser trifft nach Vertragsverlängerung

Ebenfalls mit guten Gefühlen den Jahreswechsel erlebt hat Janis Moser. Der 25-Jährige, der jüngst einen mit 6,75 Millionen Dollar pro Saison dotierten Achtjahresvertrag bei den Tampa Bay Lightning unterschrieben hat, liess sich beim 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Anaheim Ducks sein 4. Saisontor gutschreiben. Moser eröffnete das Skore nach 13 Minuten mit einem präzisen Handgelenkschuss und trug so seinen Teil zum fünften Sieg der Lightning in Serie bei.

Josi schlägt Schmid

Im Schweizer Duell zwischen Akira Schmid und Roman Josi behielt der Routinier die Oberhand. Josi setzte sich mit den Nashville Predators mit 4:2 bei den Vegas Golden Knights durch, wobei die Gäste einen 0:2-Rückstand drehten. Schmid wehrte bei seinem 20. Einsatz in dieser Saison 15 von 19 Schüssen auf sein Tor ab. Josi war in etwas mehr als 20 Minuten Eiszeit an keinem Treffer beteiligt.

7. Niederlage in Folge für Nino Niederreiter

Weiter im Sinkflug befinden sich die Winnipeg Jets. Die Franchise mit Nino Niederreiter, die so gut in die Saison gestartet war, bezog beim 1:2 in Detroit die siebte Niederlage in Serie. Niederreiter wartet seit Ende November respektive 14 Spielen auf eine Torbeteiligung.

NHL