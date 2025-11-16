Sechs Wochen nach ihrem skandalösen Testspiel standen sich Tampa Bay und Florida in der Regular Season gegenüber.

Legende: Ganz ohne Kontakt gings nicht Tampa Bays Yanni Gourde (vorne) tauscht Nettigkeiten mit Eetu Luostarinen aus. key/AP/Marta Lavandier

312 Strafminuten waren im Oktober-Testspiel bei Prügeleien und Attacken ausgesprochen worden. Im ersten Ernstkampf der Saison zwischen den Panthers und den Lightning waren die Emotionen durchaus noch zu spüren, namentlich bei Floridas Aaron Ekblad, der vor sechs Wochen von Scott Sabourin brutal über den Haufen gefahren worden war.

Insgesamt hatten die Unparteiischen die Partie aber im Griff und sprachen «nur» 14 kleine Strafen aus. Auch der Schweizer Tampa-Bay-Verteidiger Janis Moser, im Oktober ebenfalls ein «Sünder», verhielt sich brav. Letztlich setzten sich die Lightning auswärts mit 3:1 durch.

Die weiteren Schweizer:

Lian Bichsel leitete mit seinem 5. NHL-Tor den 5:1-Sieg der Dallas Stars über die Philadelphia Flyers ein.

leitete mit seinem 5. NHL-Tor den 5:1-Sieg der Dallas Stars über die Philadelphia Flyers ein. Akira Schmid verhalf mit 22 Paraden den Vegas Golden Knights zum 4:1-Erfolg über Pius Suters St. Louis Blues.

verhalf mit 22 Paraden den Vegas Golden Knights zum 4:1-Erfolg über St. Louis Blues. Washington - New Jersey ( Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler ) 2:3 n.P.

) 2:3 n.P. Ottawa - L.A. Kings ( Kevin Fiala ) 0:1

) 0:1 Calgary - Winnipeg ( Nino Niederreiter ) 3:4 n.P.

) 3:4 n.P. Seattle - San Jose (Philipp Kurashev) 4:1

Resultate