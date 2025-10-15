Roman Josi hat sich in der noch jungen NHL-Saison erstmals unter die Torschützen gereiht.

Trotz des ersten Saison-Treffers von Roman Josi unterliegen die Nashville Predators auswärts den Toronto Maple Leafs 4:7. Der Captain traf in der 57. Minute per Weitschuss zum 3:5 und leitete damit eine torreiche Schlussphase ein, in der Toronto noch zweimal ins verwaiste Tor traf.

Für Nashville war es im 4. Saisonspiel die 1. Niederlage nach regulärer Spielzeit. Für Josi, der am Ende eine -3-Bilanz aufwies, war es der 1. Treffer (inklusive Saisonvorbereitung) seit dem 21. Januar 2025. Der Berner Verteidiger hatte wegen eines Bandenchecks und eines diagnostizierten posturalen Tachykardiesyndroms die letzten 25 Spiele der vergangenen Saison verpasst.

Legende: Ist nach langer Leidenszeit zurück unter den NHL-Torschützen Roman Josi. Rich Lam/Getty Images

Schmid hält dicht

Einen erfolgreichen Abend erlebte hingegen Akira Schmid. Die nominelle Nummer 2 der Vegas Golden Knights wurde beim Gastspiel in Calgary nach einem 0:2-Rückstand nach dem 1. Drittel für Stammtorhüter Adin Hill eingewechselt und blieb in den verbleibenden 40 Minuten ohne Gegentor.

Der Emmentaler parierte 19 Schüsse, wurde als drittbester Spieler ausgezeichnet und trug massgeblich zum 4:2-Sieg der Golden Knights bei – dem 2. Erfolg im 4. Spiel.

Legende: Liess sich nicht bezwingen Akira Schmid. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Die weiteren Schweizer:

Auch Lian Bichsel durfte sich über einen Sieg freuen: Beim 5:2 seiner Dallas Stars gegen die Minnesota Wild blieb der Solothurner Verteidiger zwar ohne Skorerpunkt, überzeugte aber defensiv.

Janis Moser verlor mit den Tampa Bay Lightning in Washington nach Verlängerung 2:3.

Philipp Kurashev kassierte mit den San Jose Sharks beim 1:5 zu Hause gegen die Carolina Hurricanes im 3. Spiel die 3. Niederlage.

NHL