Während Lian Bichsel verletzt pausieren muss und den Dallas Stars fehlt, feiert Roman Josi mit den Nashville Predators einen souveränen Sieg.

Legende: Verletzte sich im Spiel gegen Ottawa Lian Bichsel. Sam Hodde/Getty Images

Nachdem Lian Bichsel am Sonntagabend Ortszeit verletzt ausgewechselt worden war, stand er am Dienstag in der Partie gegen die New York Rangers nicht im Kader. «Bichsel wird ausfallen und wahrscheinlich operiert werden», bestätigte der Trainer der Stars, Glen Gulutzan, auf der offiziellen NHL-Website vor der Partie. «Wir gehen von sicher 6-8 Wochen aus», so Gulutzan weiter.

Bichsel hatte sich, nachdem er im Spiel gegen die Ottawa Senators in die Bande geprallt war, sofort seinen linken Unterschenkel gehalten und musste für den Gang in die Kabine gestützt werden. Offizieller Ausfallgrund ist in der verschwiegenen NHL eine «Unterkörperverletzung». Die Partie am Dienstagabend Ortszeit gegen die Rangers ging schliesslich mit 2:3 n.V. verloren.

Die weiteren Schweizer:

Einen seltenen Erfolg feierte hingegen Roman Josi mit den Nashville Predators. Gegen die Calgary Flames feierten sie einen souveränen 5:1-Sieg. Der Berner war beim 3. Tor einer der Assistgeber.

Weniger erfolgreich endete die Partie für Janis Moser und die Tampa Bay Lightning. Gegen die New York Islanders resultierte eine knappe 1:2-Niederlage.

Auch Kevin Fiala und die Los Angeles Kings verloren. Den Washington Capitals mussten sie sich 1:3 geschlagen geben.

Gar nicht zum Einsatz kam derweil Akira Schmid. In der Partie seiner Vegas Golden Knights gegen die Chicago Blackhawks musste der Goalie Carter Hart den Vortritt lassen, der nach 2-jähriger Absenz erfolgreich zurückkehrte. Die Golden Knights setzten sich im Penaltyschiessen schliesslich mit 4:3 durch.

