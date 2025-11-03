Die New Jersey Devils verlieren in Anaheim mit 1:4. Das Team mit dem Schweizer Spieler-Trio führt die Metropolitan Division zwar weiter an, hat aber drei der letzten vier Spiele verloren.

Legende: Verliessen das Eis mit hängenden Köpfen Stellvertretend Jonas Siegenthaler. Keystone/AP Photo/William Liang

Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler spielten eine unauffällige Partie, wenn man davon absieht, dass Captain Hischier in den Puckverlust in der Defensivzone vor dem 2. Gegentreffer involviert war und bei 3 Gegentoren auf dem Eis stand.

Auch Timo Meier verliess das Eis mit einer Minus-3-Bilanz, steuerte bei der 1:4-Pleite aber immerhin seinen 7. Assist bei.

Schaefer mit neuer NHL-Bestmarke

Eine Niederlage setzte es auch für Philipp Kurashev und die San Jose Sharks ab. Der 26-Jährige skorte beim 2:3 n.P gegen Detroit im 5. Spiel hintereinander. Kurashev bereitete den 1:1-Ausgleich von Jeff Skinner im Schlussabschnitt vor; es war der 4. Assist für den Schweizer.

Einen NHL-Rekord stellte am Sonntag Verteidiger Matthew Schaefer von den New York Islanders auf. 2 Monate nach seinem 18. Geburtstag steuerte er gegen die Columbus Blue Jackets 2 Tore zum 3:2-Heimsieg bei. Schaefer ist damit der jüngste Verteidiger, dem in einer NHL-Partie 2 Goals gelangen.

