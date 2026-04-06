New Jersey feiert in Montreal einen 3:0-Erfolg, während St. Louis die Avalanche in Denver düpiert.

Legende: Bringt New Jersey in Führung Timo Meier (M., mit der Nummer 28). Graham Hughes/The Canadian Press via AP

Die New Jersey Devils haben in der NHL in der Nacht auf Montag Revanche genommen. Das Team um das Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler bezwang die Montreal Canadiens auswärts mit 3:0. Keine 24 Stunden zuvor hatten die Devils gegen den gleichen Gegner vor heimischer Kulisse nach grosser Aufholjagd mit 3:4 nach Penaltyschiessen verloren.

Meier, bei der Niederlage mit einem Tor und einem Assist erfolgreich, steuerte auch dieses Mal einen Treffer bei; in der 11. Minute gelang ihm die Führung per Abstauber. Trotz der Niederlage qualifizierten sich die Canadiens für die Playoffs, weil Detroit gegen Minnesota den Kürzeren zog.

Passend zum Thema Letzte Wochen vor den Playoffs Kampf um die Wildcards: So steht es um die NHL-Schweizer

Thomas-Hattrick gegen Colorado

Pius Suter und St. Louis bejubelten einen 3:2-Sieg gegen das beste Team der Liga. In Denver gegen die Colorado Avalanche gewannen die Blues mit 3:2. Zum Mann des Spiels avancierte Robert Thomas, der seinen ersten NHL-Hattrick der Karriere erzielte.

Suter kam bei den Gästen auf eine Einsatzzeit von 15:10 Minuten und gab dabei zwei Torschüsse ab.

NHL