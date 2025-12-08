San Jose kann sich beim 4:1-Sieg auf eine starke Defensive verlassen. Auch St. Louis mit Pius Suter jubelt in der NHL.

Nach zuletzt zwei Niederlagen hat San Jose mit Philipp Kurashev in der NHL zurück auf die Siegerstrasse gefunden. Die Sharks bezwangen die Carolina Hurricanes auswärts mit 4:1. Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel war Kurashev im zweiten einer der Assistgeber zum 2:1.

Dass die Sharks ihre Führung weiter, bis zum 4:1-Sieg, ausbauten, während die Hurricanes vor dem Goal scheiterten, lag vor allem an Goalie Alex Nedeljkovic: Der 29-Jährige zeigte 28 Paraden und wurde als bester Spieler ausgezeichnet.

Blockt einen Schuss Philipp Kurashev (mit der Nummer 96).

Schmid diesmal nur Zuschauer

Ebenfalls einen Sieg feierten die St. Louis Blues mit Pius Suter. Der 29-Jährige blieb beim 4:3-Erfolg bei den Montreal Canadiens ohne Skorerpunkte.

Nicht zum Einsatz kam Akira Schmid bei den Vegas Golden Knights. Nachdem er am Samstag gegen New Jersey geglänzt hatte, musste er beim 3:2-Sieg n.V. auswärts gegen die New York Rangers Carter Hart den Vortritt lassen.

