Nach zuletzt zwei Niederlagen hat San Jose mit Philipp Kurashev in der NHL zurück auf die Siegerstrasse gefunden. Die Sharks bezwangen die Carolina Hurricanes auswärts mit 4:1. Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel war Kurashev im zweiten einer der Assistgeber zum 2:1.
Dass die Sharks ihre Führung weiter, bis zum 4:1-Sieg, ausbauten, während die Hurricanes vor dem Goal scheiterten, lag vor allem an Goalie Alex Nedeljkovic: Der 29-Jährige zeigte 28 Paraden und wurde als bester Spieler ausgezeichnet.
Schmid diesmal nur Zuschauer
Ebenfalls einen Sieg feierten die St. Louis Blues mit Pius Suter. Der 29-Jährige blieb beim 4:3-Erfolg bei den Montreal Canadiens ohne Skorerpunkte.
Nicht zum Einsatz kam Akira Schmid bei den Vegas Golden Knights. Nachdem er am Samstag gegen New Jersey geglänzt hatte, musste er beim 3:2-Sieg n.V. auswärts gegen die New York Rangers Carter Hart den Vortritt lassen.