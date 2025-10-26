Nach je 9 Penaltys war die Niederlage für Los Angeles in Tennessee besiegelt. Kevin Fiala erlebte dabei ein Wechselbad der Gefühle.

Fiala trifft doch noch – hat aber nichts zu lachen

Kevin Fiala, der in den letzten 5 NHL-Partien stets einen Assist oder ein Tor verbucht hatte, ging in Nashville leer aus. Immerhin traf der Ostschweizer für die Los Angeles Kings im Shootout (Einschüsse im Penaltyschiessen gelangen aber nicht in die Skorer-Statistik). Dies aber erst im 2. Anlauf:

Als 6. Schütze scheitert er noch, dabei hätte er mit einem Tor den Sieg holen können.

Unmittelbar nach dem Fehlschuss übernimmt er erneut Verantwortung und steht unter Druck. Fiala versenkt und hält seine Farben im Spiel.

Legende: Letztlich ziehen die Kings den Kürzeren Nashvilles Filip Forsberg (rechts) im Vormarsch gegen Drew Doughty. Keystone/AP Photo/Mark Humphrey

Letztlich war dieses Erfolgserlebnis obsolet, denn die Predators setzten sich mit 5:4 durch. Nicht mit von der Partie war Roman Josi.

Ein Waterloo für Suter

Eine ärgerliche Niederlage kassierte St. Louis mit Pius Suter. Trotz 4:0-Führung nach 23 Minuten bei Detroit setzte es ein 4:6 ab.

Goalie Akira Schmid kam in der 8. Partie Vegas' zum 5. Einsatz. Dabei kassierte er gegen Florida die 1. Niederlage (0:3). Janis Moser gewann mit Tampa Bay gegen Anaheim 4:3. Auch Lian Bichsel ging mit Dallas als Sieger vom Eis: 3:2 gegen Carolina.

