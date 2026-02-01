Nächster NHL-Meilenstein für Roman Josi: Der Nashville-Schweizer markiert beim 4:3-Sieg in New York sein 200. Tor.

Vor einer Woche wurde Roman Josi in der NHL für sein 1000. Spiel geehrt. Nun erreichte der Berner Nashville-Verteidiger bereits den nächsten Meilenstein. Beim 4:3-Sieg der Predators bei den New York Islanders schoss Josi sein 200. NHL-Tor – und was für eines.

In der vorletzten Minute nahm sich der Schweizer im eigenen Drittel die Scheibe und gab diese nicht mehr ab. Josi krönte sein Solo mit dem Siegtreffer 74 Sekunden vor Schluss. Für den 35-Jährigen war es der 33. Skorerpunkt (10. Tor).

Legende: Entscheidung Roman Josi bejubelt mit Teamkollege Adam Wilsby das Siegtor für Nashville. Keystone/AP Photo/John Munson

Derweil musste New Jersey eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Die Devils unterlagen in Ottawa 1:4. Den einzigen Gäste-Treffer markierte Timo Meier zum 1:1. Für den Schweizer Stürmer war es das erste Tor nach zuvor sechs Partien ohne Treffer.

Suter und Kurashev wieder fit

Frohe Kunde gab es für das Schweizer Nationalteam. Sowohl St. Louis' Pius Suter (3:5 vs. Columbus/1 Assist), als auch San Joses Philipp Kurashev (2:3 vs. Calgary) gaben ihre Comebacks nach längeren Verletzungspausen. Damit meldeten sich beide Stürmer kurz vor dem Olympia-Turnier zurück.

