Nach 3 schlechten Jahren startet San Jose mit vielen Veränderungen in die NHL-Saison. Grosse Ambitionen hat New Jersey.

NHL-Start am Freitag

Legende: Will mit den Sharks in die Playoffs Timo Meier. imago images/USA TODAY Network

Gleich zum Auftakt der neuen NHL-Saison kommt es am Freitag zu einem Duell mit dreifacher Schweizer Beteiligung. Nashville mit Roman Josi und Nino Niederreiter empfängt San Jose mit Timo Meier. Während die Predators zuversichtlich in die neue Spielzeit blicken, wollen die Sharks eine Durststrecke beenden.

Meier, der in seinem letzten Vertragsjahr 10 Millionen Dollar verdient, war letzte Saison mit 35 Toren und 41 Assists in 77 Partien bester Skorer des Teams. Dennoch verpasste San Jose zum dritten Mal in Folge die Playoffs. Nun soll mit einem neuen General Manager (Mike Greer), einem neuen Trainer (David Quinn) und vielen Neuzugängen der Turnaround geschafft werden.

01:38 Video Archiv: Der unglaubliche Abend des Timo Meier mit 5 Toren Aus Sport-Clip vom 18.01.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden.

Kings hoffen auf Fiala

Am Beginn eines neuen, langen Kontraktes steht Kevin Fiala. Der 26-jährige Ostschweizer verbuchte in der vergangenen Qualifikation für Minnesota in 82 Spielen 33 Tore und 52 Assists. Damit schraubte er seinen Marktwert dermassen nach oben, dass aufgrund der Gehaltsobergrenze ein Verbleib bei den Wild unmöglich war.

Fiala unterschrieb für sieben Jahre und eine Gesamtsumme von 55,125 Millionen Dollar bei den Los Angeles Kings. Gelingt es ihm, die hohen Erwartungen zu erfüllen, sind die Chancen der Kalifornier auf eine erneute Playoff-Teilnahme gut.

03:01 Video Schweizer NHL-Stars in der Nati: elektrisierend, leidenschaftlich, siegorientiert Aus Sport-Clip vom 06.10.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 1 Sekunde.

Devils wieder einmal in den Playoffs?

In der entscheidenden Meisterschaftsphase erstmals seit 2018 wieder dabei sein wollen die New Jersey Devils mit Captain Nico Hischier und Jonas Siegenthaler. Viel erhofft sich das Team vom tschechischen Königstransfer Ondrej Palat, der 2020 und 2021 mit den Tampa Bay Lightning den Stanley Cup gewonnen hat.

Hischier ist jedenfalls überzeugt, dass die Devils nun viel besser aufgestellt sind. Der 23-jährige Walliser war in der vergangenen Qualifikation mit 60 Punkten (21 Tore) so produktiv wie noch nie. Siegenthaler hat sich derweil zu einem der besten Defensivverteidiger der Liga entwickelt.

Mit Pius Suter (Detroit), Janis Moser (Arizona) und Philipp Kurashev (Chicago) sind drei weitere Schweizer in ihren Teams gesetzt. Bei Toronto versucht Denis Malgin nach zwei Saisons in der Schweiz, sich wieder in der NHL durchzusetzen.