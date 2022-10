Am Freitag wird in Prag die neue NHL-Saison lanciert. Hier liefern wir die wichtigsten Infos zur Ausgabe 2022/23 der besten Eishockey-Liga der Welt.

Legende: Das Objekt der Begierde Der Stanley Cup. IMAGO / Jan Huebner

Wann und wo fällt der Startschuss zur NHL-Saison 2022/23?

Im ersten Spiel der neuen Saison stehen sich am 7. Oktober die San Jose Sharks und die Nashville Predators gegenüber. Die Auftaktpartie wird im Rahmen der «NHL Global Series» in Prag ausgetragen. In Tschechiens Hauptstadt kommt es gleich zu den ersten Schweizer Duellen. Nashvilles Roman Josi und Nino Niederreiter treffen auf San Joses Timo Meier. Tags darauf gibt es dieselbe Affiche noch einmal.

Wie lange dauert die Regular Season und wann starten die Playoffs?

Jedes der 32 Teams bestreitet in der Regular Season 82 Spiele. 3 oder 4 Mal geht es gegen die 7 Mannschaften aus derselben Division, 3 Mal gegen die 8 Teams aus der anderen Division in der gleichen Conference und 2 Mal gegen die 16 Equipen aus der anderen Conference.

Atlantic Division (Eastern)

Boston

Buffalo

Detroit

Florida

Montreal

Ottawa

Tampa

Toronto Metropolitan Division (Eastern)

Carolina

Columbus

New Jersey

NY Islanders

NY Rangers

Philadelphia

Pittsburgh

Washington Central Division (Western)

Arizona

Chicago

Colorado

Dallas

Minnesota

Nashville

St. Louis

Winnipeg Pacific Division (Western)

Anaheim

Calgary

Edmonton

Los Angeles

San Jose

Seattle

Vancouver

Vegas

Der letzte Spieltag in der Regular Season ist für den 13. April geplant. Der genaue Start-Zeitpunkt der Playoffs ist noch nicht bekannt, erwartet wird aber der 17. April. 16 Teams qualifizieren sich für die «Post Season», der Kampf um den Stanley Cup dauert bis maximal am 18. Juni.

Wer sind die Favoriten auf den Stanley Cup?

Die Ausgangslage vor der bevorstehenden Saison präsentiert sich ziemlich offen. Sowohl auf der Trainerposition (11 Teams starten mit einem neuen Headcoach) als auch in den Kadern der verschiedenen Franchisen hat sich in der spielfreien Zeit einiges verändert. Der Favoritenkreis ist somit grösser als auch schon. Wir picken 3 Titelanwärter heraus:

Colorado Avalanche: Stürmer Nazem Kadri und Goalie Darcy Kuemper musste der Titelverteidiger aus finanziellen Gründen («Salary Cap») ziehen lassen. Ansonsten blieb das Team um Starspieler Nathan MacKinnon grösstenteils zusammen. Die grösste Baustelle dürfte bei den Avalanche auf der Goalie-Position zu finden sein.

Stürmer Nazem Kadri und Goalie Darcy Kuemper musste der Titelverteidiger aus finanziellen Gründen («Salary Cap») ziehen lassen. Ansonsten blieb das Team um Starspieler Nathan MacKinnon grösstenteils zusammen. Die grösste Baustelle dürfte bei den Avalanche auf der Goalie-Position zu finden sein. Toronto Maple Leafs: Die Kanadier gehören schon seit geraumer Zeit zu den meistgenannten Stanley-Cup-Anwärtern. In den Playoffs wollte es aber zuletzt nicht wirklich hinhauen. Das Ziel für Auston Matthews und Co. kann bei dieser individuellen Qualität im Kader aber nur der Meisterpokal sein.

Die Kanadier gehören schon seit geraumer Zeit zu den meistgenannten Stanley-Cup-Anwärtern. In den Playoffs wollte es aber zuletzt nicht wirklich hinhauen. Das Ziel für Auston Matthews und Co. kann bei dieser individuellen Qualität im Kader aber nur der Meisterpokal sein. Florida Panthers: Mit Paul Maurice steht bei den «Cats» ein neuer Headcoach an der Bande. Florida war im Sommer in den wohl bedeutendsten Trade involviert, als sich die Panthers die Rechte an Calgarys Matthew Tkachuk sicherten. Im Gegenzug musste Florida Stürmer Jonathan Huberdeau und Verteidiger MacKenzie Weegar an die Flames abtreten.

Wie viele Schweizer mischen diese Saison in der NHL mit?

Wenn am Freitag die neue NHL-Saison losgeht, werden auch 10 Akteure aus der Schweiz mit ihren Klubs voll angreifen. 3 weitere Schweizer werden die Spielzeit entweder in der AHL oder in Europa beginnen und könnten im Verlauf der Saison noch zu NHL-Einsätzen kommen.

Bild 1 / 13 Legende: Roman Josi (Nashville Predators) Alter: 32. Position: Verteidiger. NHL-Spiele Regular Season: 760 (140 Tore/402 Assists). NHL-Spiele Playoffs: 85 (11/31). Keystone/Peter Klaunzer Bild 2 / 13 Legende: Nino Niederreiter (Nashville Predators) Alter: 30. Position: Stürmer. NHL-Spiele Regular Season: 732 (181 Tore/187 Assists). NHL-Spiele Playoffs: 82 (15/15). Imago/USA Today Network Bild 3 / 13 Legende: Nico Hischier (New Jersey Devils) Alter: 23. Position: Stürmer. NHL-Spiele Regular Season: 300 (78 Tore/128 Assists). Playoffs: 5 (1/0). Reuters/Stephen Brashear/USA Today Sports Bild 4 / 13 Legende: Kevin Fiala (Los Angeles Kings) Alter: 26. Position: Stürmer. NHL-Spiele Regular Season: 419 (124 Tore/159 Assists). NHL-Spiele Playoffs: 35 (9/6). Reuters/Stephen R. Sylvanie/USA Today Sports Bild 5 / 13 Legende: Timo Meier (San Jose Sharks) Alter: 25. Position: Stürmer. NHL-Spiele Regular Season: 394 (123 Tore/141 Assists). Imago/USA Today Network Bild 6 / 13 Legende: Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils) Alter: 25. Position: Verteidiger. NHL-Spiele Regular Season: 175 (3 Tore/24 Assists). Reuters/Brian Fluharty/USA Today Sports Bild 7 / 13 Legende: Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks) Alter: 22. Position: Stürmer. NHL-Spiele Regular Season: 121 (14 Tore/23 Assists). Imago/USA Today Network Bild 8 / 13 Legende: Pius Suter (Detroit Red Wings) Alter: 26. Position: Stürmer. NHL-Spiele Regular Season: 137 (29 Tore/34 Assists). Reuters/Rick Osentoski/USA Today Sports Bild 9 / 13 Legende: Janis Jérôme («J.J.») Moser (Arizona Coyotes) Alter: 22. Position: Verteidiger. NHL-Spiele Regular Season: 43 (4 Tore/11 Assists). Reuters/Bob Frid/USA Today Sports Bild 10 / 13 Legende: Denis Malgin (Toronto Maple Leafs) Alter: 25. Position: Stürmer. NHL-Spiele Regular Season: 192 (28 Tore/32 Assists). Reuters/Nick Turchiaro/USA Today Sports Bild 11 / 13 Legende: Akira Schmid (New Jersey Devils) Alter: 22. Position: Torhüter. NHL-Spiele Regular Season: 6 (Abwehrquote: 83,3%). Imago/USA Today Network Bild 12 / 13 Legende: Lian Bichsel (Dallas Stars) Alter: 18. Position: Verteidiger. NHL-Spiele: 0. Wird die Saison in der schwedischen Liga bei Leksand beginnen. IMAGO / Bildbyran Bild 13 / 13 Legende: Tim Berni (Columbus Blue Jackets) Alter: 22. Position: Verteidiger. NHL-Spiele: 0. Beginnt die Saison in der AHL bei den Cleveland Monsters. IMAGO / Icon Sportswire

Weitere Eckdaten zur NHL-Saison

4./5. November: «NHL Global Series», Columbus vs. Colorado in Tampere/FIN

«NHL Global Series», Columbus vs. Colorado in Tampere/FIN 2. Januar: «Winter Classic» zwischen Boston und Pittsburgh im Fenway Park in Boston

«Winter Classic» zwischen Boston und Pittsburgh im Fenway Park in Boston 3./4. Februar: All-Star Wochenende in Florida

All-Star Wochenende in Florida 28./29. Juni: NHL-Draft 2023