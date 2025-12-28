Der Geldsegen für Janis Moser kommt nicht von ungefähr. Vom 54-Mio.-Dollar-Vertrag könnte auch die Nati profitieren.

Moser klettert in der NHL-Lohnliste – plant er schon für die WM?

Legende: Steigt in eine neue Gehaltssphäre auf Janis Moser. IMAGO ZUMA Press Wire

Janis Moser ist mit seinem neuen Vertrag definitiv an der Tür zu den Top-Verteidigern der besten Eishockey-Liga der Welt angelangt. Über die nächsten acht Saisons streicht der 25-jährige Seeländer 54 Millionen Dollar ein, was einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 6,75 Millionen Dollar entspricht.

Damit verdoppelt Moser seinen Lohn, der für den Rest der laufenden Spielzeit noch 3,375 Mio. beträgt. In der Lohnliste der Schweizer in der NHL (siehe Tabelle unten) macht er einen Schritt auf den vierten Platz. Nur Roman Josi, Timo Meier und Kevin Fiala kassieren noch mehr.

Gehälter der Schweizer in der NHL

Das aufpolierte Arbeitspapier für Moser kommt nicht von ungefähr. Der Verteidiger bestritt in dieser Saison bislang 35 Partien, in denen er drei Tore und zwölf Punkte erzielte. Beeindruckend ist aber vor allem die Plus-/Minus-Bilanz; dort steht Moser bei plus 25, was unter allen Verteidigern der NHL Platz 2 bedeutet. Nur Cale Makar von den aktuell überragenden Colorado Avalanche (plus 32) war noch besser.

Es geht noch lukrativer Box aufklappen Box zuklappen Während die Schweizer schon einen schönen Batzen verdienen, können sich einige internationale Stars auf einen noch grösseren Zufluss aufs Bankkonto freuen. Leon Draisaitl (GER) von den Edmonton Oilers kassiert von 2025 bis 2033 satte 112 Mio. Dollar (Durchschnittslohn: 14 Mio. pro Jahr).

(GER) von den Edmonton Oilers kassiert von 2025 bis 2033 satte 112 Mio. Dollar (Durchschnittslohn: 14 Mio. pro Jahr). Auston Matthews (Toronto Maple Leafs/USA) erhält von 2024 bis 2028 insgesamt 53 Mio. Dollar (Durchschnittslohn: 13,25 Mio. pro Jahr).

(Toronto Maple Leafs/USA) erhält von 2024 bis 2028 insgesamt 53 Mio. Dollar (Durchschnittslohn: 13,25 Mio. pro Jahr). Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche/CAN), spült es innert acht Jahren (2023 bis 2031) 100,8 Mio. Dollar (Durchschnittslohn: 12,6 Mio.) aufs Konto.

Weg frei Richtung WM

Mit der frühzeitigen Vertragsverlängerung drängt sich Moser im Frühling auch für die Heim-WM in Zürich und Freiburg auf. Denn NHL-Spieler mit ausgelaufenen Verträgen verzichten ansonsten in der Regel auf die Weltmeisterschaft wegen des finanziellen Risikos bei einer allfälligen Verletzung.

NHL