Trotz der Absage der NL-Playoffs und der Eishockey-WM waren es aufregende Tage für Pius Suter. Es war schon länger bekannt, dass der Topskorer der letzten Saison die ZSC Lions verlassen wird. Mitte Juli wurde offiziell, dass sich der 24-Jährige den Chicago Blackhawks anschliessen wird.

Im Rahmen des Prospect Camps der Schweizer Nationalmannschaft im neuen Trainingszentrum in Cham äussert sich Suter erstmals zu seinem Wechsel: «Nachdem klar war, welche Organisationen Interesse an mir haben, fiel die Entscheidung nach dem Ausschlussverfahren.»

«Dieser Entscheid nahm durchaus Zeit in Anspruch. Ich bin froh, konnte ich eine gute Entscheidung treffen. Vom Gefühl her stimmte es. Ich denke, Chicago ist der beste Ort für mich», führt der Walliseller weiter aus.

Kreativität im Sommertraining

Da Suter nicht mehr bei den Lions unter Vertrag steht, gleichzeitig in Nordamerika aber noch die alte Saison zu Ende gespielt wird, war Kreativität vonnöten, um das Sommertraining zu gestalten: «Das Krafttraining konnte ich teilweise zusammen mit Tim Berni, der in der gleichen Situation ist wie ich, absolvieren. Ausserdem gibt es durchaus Möglichkeiten, mit dem ZSC noch zu trainieren.»

Die aktuelle NHL-Saison wird am 1. August fortgesetzt, wo die Blackhawks in der Quali für die Playoffs auf Edmonton treffen. Suter, der voraussichtlich Ende Oktober in die USA reisen wird, verfolgt dieses Duell mit Interesse: «Ich werde gewisse Spiele schauen, aber nicht live in der Nacht! Es ist sicher nicht optimal, wenn man morgens um vier am Fernsehen ist.»