Legende: Bejubelt den Sieg Philipp Kurashev (links). Getty Images/Ezra Shaw

Philipp Kurashev bereitet beim 7:5 von San Jose gegen Montreal das Siegtor vor.

Roman Josi steht bei Nashvilles Niederlage erneut bei sämtlichen Gegentoren auf den Eis.

New Jersey feiert beim 5:1 über Florida den 2. Sieg in Folge, Dallas jubelt gar zum 10. Mal in Serie.

Philipp Kurashev hat mit San Jose einen wilden 7:5-Sieg über die Montreal Canadiens gefeiert. Die Sharks führten zu Beginn des Schlussdrittels 5:2, mussten die Gäste jedoch auf 5:5 herankommen lassen. Das Game-Winning-Goal dreieinhalb Minuten vor Schluss durch Kiefer Sherwood bereitete Kurashev mustergültig vor: Statt selber abzuschliessen, leitete er den Puck direkt zum besser positionierten Mitspieler weiter, der danach leichtes Spiel hatte.

Josi weiter im Tief

Einen weiteren gebrauchten Abend erlebte Roman Josi, der beim 2:3 gegen Columbus ein Déjà-vu von tags zuvor hatte. Wie schon bei der Niederlage gegen die Detroit Red Wings entschied ein Powerplay die Partie. Statt die Führung auf 3:1 auszubauen, kassierten die Predators einen Shorthander zum 2:2. Josi stand – wie auch schon gegen Detroit – bei allen Gegentreffern auf dem Eis.

New Jersey schlägt Florida

Die New Jersey Devils mit der Schweizer Fraktion um Captain Nico Hischier holten im Kellerduell gegen die Florida Panthers einen nötigen 5:1-Sieg, damit die Playoff-Teilnahme weiterhin ein Thema bleiben kann. Weder Hischier noch Jonas Siegenthaler oder Timo Meier liessen sich einen Skorerpunkt notieren.

Die weiteren Schweizer im Einsatz

Die Dallas Stars mit Lian Bichsel feierten den zehnten Sieg in Serie. Sie dominierten die Calgary Flames mit 6:1. Der Solothurner, am Vortag noch Doppeltorschütze, ging diesmal leer aus.

Bei den Vegas Golden Knights stand Akira Schmid im Tor. Der Keeper konnte mit einer Fangquote von 90 Prozent die 2:3-Niederlage gegen die Buffalo Sabres jedoch nicht verhindern. Nach der 3. Niederlage in Serie rutschte die Mannschaft aus der Spielermetropole ins Mittelfeld ab.

Die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser kassierten derweil gegen die Minnesota Wild die dritte Niederlage in Serie (1:5).

