Mit Ozzy Wiesblatts Premiere in der NHL erfüllte sich auch ein Traum seiner aufopferungsvollen Mutter.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Darf NHL-Luft schnuppern Ozzy Wiesblatt. imago images/Imagn Images

Ozzy Wiesblatt hat am Wochenende eine schöne Geschichte geschrieben. Der 22-jährige Kanadier kam mit Roman Josis Nashville Predators zu seinen ersten beiden Einsätzen in der NHL.

Besonders war das auch für seine Mutter Kim. Die gehörlose Frau zog ihre 5 Kinder nach der Trennung von ihrem Mann alleine gross. Um ihnen ihre Sportkarrieren zu ermöglichen (auch die drei Brüder Ozzys spielen Eishockey), übte sie zwischenzeitlich mehrere Jobs gleichzeitig aus.

Vor der Premiere am Freitag veröffentlichte Nashville auf Social Media ein Video, in dem Wiesblatt sich in Gebärdensprache vorstellt und damit die Dankbarkeit seiner Mutter gegenüber ausdrückt. Beim Warm-up schenkte er ihr ausserdem einen Puck.

Einen Skorerpunkt konnte sich Wiesblatt beim 3:0 gegen Vancouver und beim 4:1 gegen Calgary nicht gutschreiben lassen. Seine Mutter dürfte dennoch mächtig stolz auf ihren drittjüngsten Sprössling sein. Die Möglichkeit, dass einer ihrer Söhne in der NHL spielen könnte, hatte sie zu einem früheren Zeitpunkt als «lebensverändernd» bezeichnet.

NHL