In der Nacht auf Donnerstag beginnt in der NHL der Final zwischen Colorado und Tampa Bay. Die Lightning können Historisches schaffen.

In der NHL den Stanley Cup zu gewinnen, bleibt nur wenigen Teams vorbehalten und ist ein höchst anspruchsvolles Unterfangen. Noch schwieriger ist es, die begehrte NHL-Trophäe zweimal in Serie zu erobern. Den Cup mindestens drei Mal in Folge zu gewinnen, ist eine wahre Herkules-Aufgabe. In den letzten 100 Jahren gelang dies gerade einmal fünf Teams.

Der letzte Serienmeister waren die legendären New York Islanders der 80er-Jahre. Das Team um den kürzlich verstorbenen Goalgetter Mike Bossy holte sich von 1980 bis 1983 sogar viermal hintereinander den Titel in der besten Eishockey-Liga der Welt.

Paradesturm und Goalie «on fire»

Der 4. Titel ohne Unterbruch kann es für die Tampa Bay Lightning heuer zwar noch nicht werden. Das Team aus Florida kämpft ab Mittwoch (Ortszeit) im Final (Best-of-7) indes um den «Three-peat». 2020 und 2021 setzten sich die Lightning gegen Dallas respektive Montreal durch. Nun stellen sich ihnen die Colorado Avalanche in den Weg.

Wer gewinnt den Stanley-Cup-Final? Colorado setzt sich durch und triumphiert erstmals seit 2001 wieder. Colorado setzt sich durch und triumphiert erstmals seit 2001 wieder. % Tampa Bay gewinnt nach 2020 und 2021 zum 3. Mal in Folge. Tampa Bay gewinnt nach 2020 und 2021 zum 3. Mal in Folge. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Das Team aus Denver – die stärkste Equipe der Western Conference – ist im Final leicht zu favorisieren. Doch Tampa Bay ist in den Playoffs heiss gelaufen. Vor allem zwei Faktoren müssen die «Avs» in den Griff bekommen:

Dominante 1. Sturmlinie – Tampas Offensive wird getragen vom Angiffs-Trio des 1. Blocks. Nikita Kutscherow (23 Punkte), Ondrej Palat (16) und Steven Stamkos (15) sind zusammen mit Verteidiger Victor Hedman (14) die mit Abstand produktivsten Lightning-Spieler. Die letzten vier Game-Winner von Tampa Bay gingen alle auf das Konto des Parade-Sturms.

– Tampas Offensive wird getragen vom Angiffs-Trio des 1. Blocks. Nikita Kutscherow (23 Punkte), Ondrej Palat (16) und Steven Stamkos (15) sind zusammen mit Verteidiger Victor Hedman (14) die mit Abstand produktivsten Lightning-Spieler. Die letzten vier Game-Winner von Tampa Bay gingen alle auf das Konto des Parade-Sturms. Goalie Andrej Wasilewski – Der zweifache Meistergoalie war zuletzt fast nicht mehr zu überwinden. Nach dem 0:2-Rückstand gegen die Rangers im Halbfinal liess der Russe in den Spielen 3 bis 6 nur noch total 5 Tore zu. In der Runde zuvor hatte sich Wasilewski von den Florida Panthers, dem besten Team der Quali, sogar insgesamt nur 3 Mal bezwingen lassen. Auf der Goalie-Position haben die Lightning klare Vorteile gegenüber Colorado.

Legende: Zuletzt kaum mehr zu überwinden Andrej Wasilewski hexte Tampa Bay in den Stanley-Cup-Final. Imago/Zuma Wire

Tampa war zuletzt vor den eigenen Fans kaum mehr zu bezwingen und hat die letzten sieben Playoff-Heimspiele alle gewonnen. Um gegen Colorado zu bestehen, sind aber auch Erfolge in der Fremde nötig. Denn: Die Avalanche geniessen im Final Heimrecht; die ersten beiden Partien finden in Denver statt.