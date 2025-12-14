Während New Jersey in der NHL eine Durststrecke beendet, krönt San Jose eine Aufholjagd.

Legende: Spediert seinen Gegenspieler über die Bande Jonas Siegenthaler Keystone/AP Photo/Adam Hunger

Neben Nino Niederreiter, der die historische Marke von 1000 NHL-Spielen erreichte, feierten weitere Schweizer in der Nacht auf Sonntag Erfolge. Die New Jersey Devils mit Nico Hischier und Jonas Siegenthaler auf dem Eis gewannen gegen die Anaheim Ducks 4:1. Der dritte Schweizer Timo Meier fehlte den Devils aus familiären Gründen.

Für die Devils war es der erste Heimsieg seit dem 26. November, als sie in der Verlängerung mit 3:2 gegen die St. Louis Blues gewannen.

Auch Philipp Kurashev war mit den San Jose Sharks siegreich. Gegen die Pittsburgh Penguins resultierte nach einem umkämpften Spiel ein 6:5-Sieg in der Verlängerung. Bis zur 48. Minute hatten die Kalifornier noch mit 1:5 im Rückstand gelegen.

Janis Moser trifft, verliert aber trotzdem

Eine Niederlage gab es derweil für Janis Moser. Mit Tampa Bay Lightning verlor er gegen die New York Islanders 2:3. Moser traf dabei im dritten Drittel zum 2:2-Ausgleich, der Treffer brachte Tampa schliesslich in die Verlängerung und ins Penaltyschiessen. Dort unterlagen Moser und sein Team.

Auch die Nashville Predators mit Roman Josi mussten gegen Colorado Avalanche eine 2:4-Niederlage hinnehmen. Für Colorado war es der elfte Heimsieg in Serie.

Als letzter Schweizer kam auch Kevin Fiala zum Einsatz. Er und die Los Angeles Kings verloren in der Verlängerung 1:2 gegen die Calgary Flames. Zuvor hatte der Goalie der Kings, Darcy Kuemper, 36 Paraden gezeigt.

