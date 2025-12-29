Sparta Prag schlägt das Team Canada am Spengler Cup mit 5:1 und wirft den Rekordsieger aus dem Turnier.

Gegner der Tschechen im Halbfinal ist am Dienstag das Team der US Collegiate Selects.

Am Abend kämpft Gastgeber Davos gegen IFK Helsinki um das letzte Halbfinal-Ticket.

Das Team Canada muss weiterhin auf den 17. Titel am Spengler Cup warten. Die Kanadier – seit dem letzten Triumph im Jahr 2019 nie mehr im Final – scheiterten auch bei der aktuellen Ausgabe vor Silvester. Nach dem 1:5 gegen Sparta Prag reicht es den «Ahornblättern» nicht einmal mehr zur Halbfinalqualifikation.

Auf das 0:1 durch Martins Dzierkals (47.), der Lette traf mit einer schönen Einzelaktion, hatten die Kanadier noch eine Antwort bereit. Beim Ausgleich beanspruchte der Rekordsieger jedoch das Glück des Tüchtigen: Jakub Krejcik lenkte einen Schuss mit dem Schlittschuh ins eigene Tor (54.).

Sparta Prag wusste jedoch umgehend zu reagieren. Filip Chlapik stand nach einem Abpraller bei Connor Hughes goldrichtig und brachte sein Team aus der Drehung wieder in Führung (55.). Die Tschechen spielten in der Schlussphase geschickt und liessen die kanadischen Hoffnungen in der 59. Minute mit einem Empty-Netter im Keim ersticken. Zwei weitere Tore führten zum letztlich klaren Schlussresultat.

Lange läuft nichts

In der Davoser Eishalle hatten sich die beiden Teams zwei Drittel lang weitestgehend neutralisiert. Das Team Canada, dem nach der 1:4-Niederlage gegen Davos am Vortag nur wenig Erholungszeit geblieben war, verzeichnete zwar mehr Spielanteile. Die wirklich zwingenden Chancen liessen die «Ahornblätter» jedoch ebenso vermissen wie der Gegner aus Prag.

In der zweiten Hälfte des zweiten Drittels nahm das Spiel der Kanadier endlich Fahrt auf. Die beste Chance vergab das Team von Coach Michel Therrien in der 35. Minute bei einer 2-gegen-1-Situation. Jean-Luc Foudy konnte die Vorlage von Teamkollege Mike Sgarbossa jedoch nicht verwerten und scheiterte an Jakub Kovar im Prager Tor. Für die lange trostlose Kost wurden die Zuschauer mit dem torreichen Schlussdrittel mehr als nur entschädigt.

So geht es weiter

Viel Erholungszeit bleibt Sparta Prag nicht. Am Dienstag treffen die Tschechen im ersten Halbfinal auf die US Collegiate Selects. Puckeinwurf ist um 15:10 Uhr, bei SRF sind Sie wie gewohnt live mit von der Partie.

Resultate