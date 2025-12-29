Der HC Davos besiegt im Viertelfinal des Spengler Cups IFK Helsinki mit 3:0.

Im Halbfinal am Dienstag heisst der Gegner Fribourg-Gottéron.

Im anderen Viertelfinal am Montag setzt sich Sparta Prag deutlich gegen das Team Canada durch.

Schon gegen das Team Canada am Sonntag war es Filip Zadina gewesen, der das Skore eröffnet hatte. 24 Stunden später im Spengler-Cup-Viertelfinal gegen IFK Helsinki war es erneut der Tscheche, der im Startdrittel für die Musik sorgte. Traf er innert 13 Sekunden zunächst noch zweimal den Pfosten (3.), machte er es 9 Minuten später mit einem Weitschuss besser. Einen grossen Anteil am Treffer hatte Linienkollege Brendan Lemieux, der Goalie Hugo Alnefelt mit einem Screen die Sicht nahm.

Es war der Lohn für eine starke Startphase der Bündner. Tino Kessler hatte zwischen den Aktionen Zadinas aus aussichtsreicher Situation vergeben. Und Zadina selbst vergab in der Schlussphase des Startdrittels zweimal eine gute Möglichkeit.

Das HCD-Powerplay läuft noch nicht

Helsinki, bereits in der Gruppenphase zweimal Verlierer, bekundete auch im Viertelfinal grosse Mühe, das Tempo der Davoser mitzugehen. Erst im Mitteldrittel, als sie bereits mit 0:2 in Rückstand lagen, rafften sich die von Verletzungen gebeutelten Finnen auf. Sandro Aeschlimann im HCD-Tor parierte die gefährlichsten Abschlüsse jedoch durch gutes Stellungsspiel. Davor hatte Simon Ryfors Davos nach schöner Vorarbeit von Zadina und einem Abschluss von Lemieux mit 2:0 in Front geschossen (23.).

Auch im Schlussabschnitt änderte sich am Verdikt nichts mehr. Davos, das über den Jahreswechsel ein Monsterprogramm absolviert (bis zu 7 Spiele in 8 Tage im Spengler Cup und in der National League), schaltete in den Verwaltungsmodus. Helsinki, das bis zum Ende nur auf 24 Abschlüsse kam, konnte Aeschlimann nicht mehr bezwingen. Ultraknapp wurde es 7 Minuten vor Schluss, als der 31-Jährige via Pfosten einen Treffer verhindern konnte. Die Entscheidung besorgte Kessler auf der Gegenseite in der 59. Minute mit dem 3:0 ins leere Tor.

So geht es weiter

Im Halbfinal trifft der HCD, der mit einem Titelgewinn alleiniger Rekordsieger des Spengler Cup wird, am Dienstagabend auf Fribourg-Gottéron. Die «Drachen» hatten sich mit 2 Siegen in der Gruppe Torriani vorzeitig das Halbfinal-Ticket gesichert. Dort bietet sich den Davosern auch die Chance, einen Makel am diesjährigen Turnier zu beheben: Während in der Liga fast jedes 4. Powerplay erfolgreich ist, traf man am Spengler Cup in 10 Versuchen in Überzahl noch nie.

Resultate