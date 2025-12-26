Titelverteidiger Fribourg-Gottéron gewinnt das Auftaktspiel des 97. Spengler Cups mit 5:2 gegen Sparta Prag.

Attilio Biasca brilliert bei seinem ersten Auftritt am Traditionsturnier mit zwei Treffern.

Am Abend kommt es zwischen dem Team Canada und den US Collegiate Selects zu einem nordamerikanischen Duell.

81 Sekunden dauerte es nur, bis Titelverteidiger Fribourg-Gottéron auch bei der Spengler-Cup-Ausgabe 2025 ein erstes Mal jubeln durfte. Attilio Biasca bekam nach einer schönen Passkombination auf der linken Seite viel Platz und nutzte diesen gekonnt aus. Mit einem satten Schuss traf er früh zur 1:0-Führung für die Freiburger, Sparta Prag war noch gar nicht richtig in der Partie angekommen.

Mit der Führung im Rücken nahm Freiburg etwas den Fuss vom Gaspedal, die Tschechen wurden immer stärker. Ein Tor gelang ihnen jedoch nicht. Entweder rettete der reaktionsschnelle Reto Berra im Tor oder das Glück war auf der Seite der Drachen – wie etwa beim Lattenschuss von Devin Shore kurz nach Spielhälfte.

In der stärksten Phase von Sparta schlug dann Gottéron wieder zu. In einem Powerplay wurde erneut Biasca schön freigespielt und netzte problemlos zum 2:0 ein. Bei seinem ersten Spiel am Traditionsturnier in Davos hinterliess der 22-Jährige damit bereits seine Spuren.

Entscheidung im 3. Drittel

Einer möglichen tschechischen Aufholjagd im Schlussdrittel zogen die Freiburger dann bereits früh den Stecker. Henrik Borgström traf im 3. Abschnitt nach nur 19 Sekunden im Powerplay, der doppelte Vorlagengeber Marcus Sörensen entschied die durchaus hitzige Partie mit einigen Scharmützeln mit dem 4:0 in der 49. Minute definitiv.

Zwei Minuten nach diesem Treffer konnte Pavel Kousal nach einer schönen Einzelaktion für die Tschechen zwar verkürzen und Berras Shutout verhindern. Auch nach Sörensens Empty-Netter (59.) folgte 6 Sekunden vor Schluss mit dem 2:5 noch eine Reaktion. Zu mehr reichte es dem Finalisten von 2022 aber nicht mehr. Will Sparta in Davos erneut in den Final, muss vor allem vor dem Tor eine Steigerung her.

Freiburg verpflichtet Reber Box aufklappen Box zuklappen Neben dem Spengler Cup läuft bei Freiburg auch die Planung für die nächste Saison weiter. Auf die kommende Spielzeit hin wird Jamiro Reber für die «Drachen» auflaufen. Der 19-jährige Stürmer, der seit zwei Saisons in Schweden bei Jönköping spielte, unterschrieb bis 2028.

So geht's weiter

Dank dem Sieg erhält Gottéron einen Tag Pause. Weiter geht es für die Saanestädter dann am Sonntag, wenn die Partie gegen IFK Helsinki ansteht. Sparta Prag misst sich bereits am Samstag ab 15:10 Uhr mit den Finnen. Alle Spiele gibt es wie gewohnt live bei SRF zu sehen.

Übersicht Spengler Cup